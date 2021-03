OM: Longoria répond à la rumeur Campos pour la direction sportive

Interrogé dans l'émission Top of The Foot ce mardi sur RMC, exceptionnellement diffusée depuis Marseille, le nouveau président marseillais Pablo Longoria a habilement répondu à la rumeur Luis Campos à l'OM, affirmant vouloir miser sur de la "continuité".

Engagé dans une véritable révolution de palais depuis quatre jours et la triple annonce Eyraud-Longoria-Sampaoli, l'OM sous l'impulsion de son propriétaire américain Frank McCourt, cherche à restructurer son organigramme. Si Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont été actés comme nouveaux président et entraîneur, des rumeurs faisaient état de la possible arrivée prochaine d'un troisième larron, et non des moindres: Luis Campos.

L'ancien conseiller sportif du LOSC, qui a chapeauté le domaine sportif du club lillois ces dernières saisons, a quitté le club en décembre dernier. Il avait aussi eu un rôle primordial à Monaco, avant de rejoindre le Nord. Invité exceptionnel de Top of The Foot ce mardi sur RMC, Pablo Longoria a été interrogé sur le Portugais.

Longoria mise sur la continuité

"(Un nouveau directeur sportif ?) Je sais comment faire le sportif. Il y a plus de responsabilités. Je voudrais demander de la continuité à mon groupe de collaborateurs, a répondu le nouvel homme fort de l'OM sur RMC. (La rumeur Luis Campos ?) Je dois commencer à travailler. Mon intention est de donner de la continuité à mes collaborateurs."

Entre les lignes, on peut comprendre ici que l'idée de Pablo Longoria semble davantage de miser sur ses connaissances récemment installées au club, à l'image de David Friio, ancien recruteur de Manchester United, nommé à la tête de la cellule de recrutement de l'OM.