Pochettino, le film: l’incroyable histoire de la venue de Bielsa… en pleine nuit

A quoi tient une carrière ? Pas grand-chose, finalement. Surtout quand le destin frappe à la porte, sous les traits d’un fou, prénommé Marcelo "El Loco" Bielsa. Celui-ci étant persuadé que pour convaincre le petit Mauricio Pochettino, 13 ans à l’époque, de rejoindre les Newell’s Old Boys plutôt que le rival de Rosario Central, la meilleure solution reste encore de lui rendre visite chez lui, en pleine nuit, après deux heures de route au volant d’une Fiat.

Bielsa et Jorge Griffa ne reculent devant rien pour parvenir à leurs fins, et c’est d’un pas décidé qu’il débarquent au domicile familial des Pochettino, à Murphy. Griffa veut entendre parler du gamin, que les parents proposent de réveiller pour l’occasion. Le père et la mère de Mauricio Pochettino, rencontrés par la rédaction de RMC Sport dans le cadre du documentaire exceptionnel "Pochettino, le film", accompagnent les deux hommes dans la chambre.

Pochettino: "Il faut être prêt à toutes les éventualités"

"Il dormait. A 13 ou 14 ans, il paraissait déjà en avoir 19. Il était si grand, on aurait dit un éléphant", se souvient Jorge Griffa. "J’étais à moitié endormi, se remémore pour sa part Mauricio Pochettino. Pour être honnête, je ne comprenais pas trop. Mais quelques années plus tard, j’ai réalisé à quel point cette nuit et ce moment ont été décisifs. Et à quel point Jorge Griffa et Marcelo Bielsa ont été importants pour moi."

Mauricio Pochettino l’avouera seulement quelques années plus tard, mais cette visite nocturne a changé sa vie. "Jorge Griffa m'a dit que le football m'emmènera là où le football voudra. Il faut être prêt à toutes les éventualités", confiait l’intéressé à l’AFP il y a peu. Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Il était peut-être écrit que ces deux hommes devaient se rencontrer. La vie de Pochettino en a été bouleversée.