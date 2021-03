PSG: Bielsa rend hommage à Pochettino, qu'il considère comme "une référence mondiale"

Interviewé par Canal+ dans un entretien diffusé ce dimanche, Marcelo Bielsa a notamment évoqué l'arrivée de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. L'entraîneur de Leeds a rendu un bel hommage à son compatriote et à la victoire du PSG au Camp Nou face au Barça (4-1) en huitième aller de Ligue des champions.

Grand admirateur de Marcelo Bielsa, Mauricio Pochettino a peut-être rougi devant son téléviseur dimanche soir, si l'entraîneur du Paris Saint-Germain regardait le Canal Football Club. Son ancien coach aux Newell's Old Boys lui a rendu un bel hommage, lors d'une interview accordée à l'émission de la chaîne cryptée et diffusée ce dimanche.

Bielsa loue les débuts de "Poche" au PSG

Actuellement en poste à Leeds, Bielsa a donné son avis sur l'arrivée de "Poche" au PSG et sur ses débuts sur le banc parisien: "Mauricio est une référence du football mondial. Il a dû s'adapter immédiatement et il a gagné un très grand match contre Barcelone. C'est une belle preuve des capacités de Mauricio et de sa grande influence."

Une référence à la claque infligée par le PSG au Barça au Camp Nou le 16 février dernier (4-1) en huitième aller de Ligue des champions, avant le match retour de mercredi (21h sur RMC Sport). Si l'hommage de Bielsa à destination de Pochettino est appuyé, l'entraîneur du PSG ne doit cependant pas tomber des nues. Car les deux hommes se connaissent très bien et s'apprécient.

"Mauricio est au sommet"

"J'ai beaucoup d'affection pour lui, de gratitude, je l'aime beaucoup", a indiqué Bielsa, qui avait repéré Pochettino alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. L'ancien sélectionneur de l'Argentine a tout de même tenu à insister sur l'évolution de Pochettino, qui fait désormais partie des entraîneurs les mieux cotés de la planète: "Nous les entraîneurs, nous sommes qui nous sommes grâce aux joueurs que nous avons entraînés et qui nous ont fait gagner. Ils alimentent notre prestige. Maintenant, Mauricio est au sommet et il le mérite."

Après avoir découvert Pochettino début janvier, la Ligue 1 va désormais se familiariser avec un deuxième entraîneur "bielsiste" en la personne de Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur de Marseille. Un technicien que Bielsa a également adoubé, mais avec qui il ne partage pas les mêmes liens qu'avec Pochettino.