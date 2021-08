PSG: à peine arrivé, Wijnaldum prend déjà les choses en main et joue les leaders de vestiaire

Titulaire samedi pour la victoire du PSG face à Strasbourg (4-2), lors de la deuxième journée de Ligue 1, Georginio Wijnaldum a déjà gagné ses galons de leader, aperçu en train de donner des consignes à Ander Herrera, son partenaire au milieu de terrain lors du premier match.

Annoncé du côté du FC Barcelone ces derniers mois, Georginio Wijnaldum a finalement signé avec le PSG cet été, à l'issue de la fin de son bail avec Liverpool. Capitaine des Pays-Bas lors du dernier Euro 2021, en l'absence de Virgil Van Dijk, le milieu de terrain semble avoir déjà pris ses aises au sein de l'effectif parisien.

Déjà deux titularisations

Avant la deuxième journée de Ligue 1 samedi face à Strasbourg (4-2), Georginio Wijnaldum avait déjà donné quelques conseils dans les couloirs troyens pendant le premier match, comme le montre une vidéo de Canal+, diffuseur de la partie: "On sécurise les transitions. Il ne faut pas qu'on soit attentistes. Prends bien ton adversaire au marquage et monte vite sur lui. On doit s'entraider et se parler pendant le match", a recommandé Wijnaldum à Ander Herrera.

A 30 ans, Georginio Wijnaldum compte un titre de champion d'Angleterre et une Ligue des champions à son palmarès. Influent sur le terrain, le Néerlandais possède aussi du crédit dans les vestiaires qu'il fréquente. Samedi, celui qui a signé un contrat jusqu'en juin 2024 a été présenté aux supporters comme les autres recrues estivales, dont Lionel Messi.

Face à Strasbourg, le PSG a rapidement pris les devants, grâce notamment à un bon Kylian Mbappé en attaque. Mais après avoir mené 3-0, le PSG a concédé deux buts en seconde période, dont un par Kevin Gameiro, ancien du club. Déjà titulaire face à Troyes (2-1), Wijnaldum a été remplacé face à Strasbourg en fin de partie (88e), par Rafinha.