PSG: "À Tottenham aussi ça avait pris du temps", tempère Pochettino

En conférence de presse ce samedi, à la veille de recevoir le FC Lorient pour la 30e journée de Ligue 1, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a rappelé qu'il lui avait aussi fallu du temps pour mettre en place ses idées et son projet à Tottenham.

Paris doit une réaction à ses supporters. Balayé par l’AS Monaco (3-0) avant la trêve internationale, après avoir rendu une copie pathétique à Louis-II, le leader du championnat accueille le FC Lorient dimanche (20h45) à l’occasion de la 30e journée. Reste à savoir quel sera l’accueil du Parc des Princes, qui avait réservé des sifflets à son équipe pour la réception des Girondins de Bordeaux (3-0), quatre jours après l’élimination en Ligue des champions. En conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a fait passer un message aux amoureux du club de la capitale.

"On doit se focaliser sur le fait d'aller chercher un 10e titre de champion de France. Avec le soutien des supporters, ce sera plus facile. C'est le moment de laisser de côté les mauvais sentiments, sans oublier ce qui s'est passé", a-t-il d'abord expliqué. Il est aussi revenu sur cette saison d’ores et déjà décevante, en étant invité à comparer la situation actuelle avec ce qu’il a pu connaître par le passé à Tottenham, entre 2014 et 2019. Est-ce plus difficile selon lui d’instaurer un esprit d’équipe dans un club comme Paris qui compte beaucoup de stars?

"On ne peut pas comparer les projets"

"Chaque processus demande du temps, a répondu le technicien argentin. À Tottenham aussi ça avait pris du temps. Ce sont plusieurs années de construction. L'important c'est de pouvoir optimiser tous les outils dont on dispose. C'est clair qu'on ne peut pas comparer les projets et les cultures de club. C'est différent aussi entre les pays. Tout processus a un début, une conclusion, une vision. Il faut trouver les bonnes pièces pour atteindre les objectifs".

"Il ne s'agit pas de dire si c'est plus difficile ou non. Simplement, le processus est différent. La difficulté pour l'atteindre est la même que dans un autre club. Manchester City travaille depuis plusieurs années pour avoir la Ligue des champions. La Juventus travaille aussi depuis des années, pas seulement pour le championnat. Ils échouent aussi. La Ligue des champions est une compétition exigeante. Il faut avoir un processus (...), trouver des chemins pour construire", a-t-il souligné. Une façon de demander du temps alors que son avenir semble incertain depuis le gros raté en C1? Son contrat court actuellement jusqu'en 2023.