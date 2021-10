PSG: Ramos et Bernat enfin disponibles contre Angers?

Blessés et absents depuis le début de saison, Sergio Ramos et Juan Bernat pourraient intégrer le groupe du PSG pour le match de championnat contre Angers. Les deux défenseurs devraient être à la disposition de Mauricio Pochettino vendredi prochain en ouverture de la dixième journée de Ligue 1.

C’est peut-être la fin d’un tunnel, d’un très long tunnel pour Juan Bernat et Sergio Ramos. Pas épargnés par leur physique, les deux défenseurs espagnols n’ont toujours pas disputé la moindre minute cette saison en Ligue 1.

Cela pourrait rapidement changer. Selon les informations du journal Le Parisien, le latéral gauche comme le central ont des chances d’intégrer le groupe du PSG pour la réception d’Angers, vendredi soir au Parc des Princes.

Première pour Ramos, Bernat un an après

Prolongé par le PSG en mars dernier, Juan Bernat pourrait donc retrouver le groupe en L1 pour la première fois depuis sa terrible blessure au genou contractée en septembre 2020. Touché face à Metz, le latéral espagnol n’avait joué que trois matchs la saison passée avant de se blesser gravement aux ligaments croisés. Régulièrement annoncé comme proche d’un retour cette année, l’ancien de Valence et du Bayern Munich devrait enfin être à la disposition de Mauricio Pochettino.

Idem pour Sergio Ramos. L’ancien capitaine emblématique du Real va peut-être enfin faire bénéficier le groupe francilien de son immense expérience. Arrivé libre pendant l’intersaison, le champion du monde 2010 avait impressionné à la visite médicale mais n’a pourtant pas été disponible en Ligue 1.

A 35 ans, et après une dernière apparition à Madrid datant du mois de mars, le défenseur central aura probablement besoin de temps pour retrouver le rythme. Du côté de l’Espagne, le journal Marca assure qu’il peut s’entraîner sans douleur et pourrait très prochainement effectuer ses débuts avec le PSG. La rencontre contre Angers à domicile constituerait une belle occasion de lancer son aventure en France et à Paris.

Des retours bienvenus pour le PSG

Battu à Rennes (2-0) avant la trêve, le club parisien va payer un lourd tribut aux matchs internationaux. De fait, les potentiels retours de Sergio Ramos et Juan Bernat vont faire un bien fou à Mauricio Pochettino et son staff pour le duel face aux Angevins. En raison du calendrier fixé par la CONMEBOL, plusieurs joueurs sud-américains devraient manquer la réception du SCO.

Et pour cause, si Paris affrontera l’équipe dirigée par Gérald Baticle vendredi soir en Ligue 1, les stars argentines et brésiliennes du PSG seront également sur le pont en sélection dans la nuit de jeudi à vendredi. Impossible de voir les Lionel Messi, Neymar et autres Marquinhos ou Angel Di Maria enchaîner deux matchs en quelques heures et à des milliers de kilomètres de distance.