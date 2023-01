PSG-Angers: quel accueil va réserver le Parc des Princes à Messi pour son grand retour post-Coupe du monde?

Un peu moins d’un mois après avoir remporté la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, Lionel Messi va reprendre la compétition avec le PSG face à Angers, ce mercredi en Ligue 1 (21h). Reste à savoir comment la star de l’Albiceleste sera accueillie par le public du Parc des Princes après une finale remportée face à la France (3-3, 4 tab à 2) et des célébrations irrespectueuses envers Kylian Mbappé.

Le come-back du goat. Après avoir célébré le plus grand sacre de sa carrière et profité d’un peu de vacances, Lionel Messi s’apprête à remettre le maillot du PSG. Le septuple Ballon d’or va retrouver la compétition face à Angers, ce mercredi, lors de la 18e journée de Ligue 1 (21h). Avec un nouveau statut de champion du monde, acquis le mois dernier au Qatar. Reste à savoir comment le taulier de l’Argentine va être accueilli par le public du Parc des Princes. Le club de la capitale n’a prévu aucune célébration particulière pour la star de l’Albiceleste, qui a reçu une haie d’honneur et un trophée au Camp des Loges lors de son retour à l’entraînement.

Messi et le CUP, une relation distante

Il faut dire que le contexte est assez délicat. La finale remportée face à l’équipe de France (3-3, 4 tab à 2) a marqué les esprits dans l’Hexagone. Les célébrations irrespectueuses envers Kylian Mbappé et les gestes obscènes d’Emiliano Martinez ont choqué et agacé de nombreux supporters parisiens. Lionel Messi ne peut évidemment pas en être tenu pour responsable mais certains ont tout de même noté le silence du capitaine argentin à ce sujet. Mbappé a lui-même désamorcé la situation en affirmant qu’il n’avait aucun souci avec Messi et qu’ils étaient prêts à gagner des trophées ensemble. Suffisant pour détendre l’atmosphère?

Les dirigeants du PSG n’ignorent pas que les relations entre l’ancienne idole du Barça et le Collectif Ultras Paris sont assez distantes. Depuis qu’il a essuyé des sifflets l’an passé lors d’un match contre Bordeaux (après l’élimination face au Real Madrid en Ligue des champions), le génie de 35 ans ne vient plus saluer les habitués d’Auteuil, qui ont exprimé leur soutien à Kylian Mbappé après le Mondial, en lançant même un nouveau chant à sa gloire.

Un hommage à la mémoire de Modeste M’Bami

A voir quelle attitude les ultras adopteront vis-à-vis du natif de Rosario pour cette soirée forcément spéciale, lors de laquelle un hommage se rendu à la mémoire de Modeste M’Bami, l’ancien milieu de terrain du PSG, décédé vendredi dernier d’une crise cardiaque à l’âge de 40 ans. Mbappé, qui bénéficie de quelques jours de repos, ne sera pas présent pour l'occasion.

La semaine passée, Christophe Galtier avait invité le public parisien a célébré ses retrouvailles avec Leo Messi, qui discute actuellement d'une prolongation de contrat dans la capitale: "Il a fait une Coupe du monde extraordinaire, il est champion du monde, c’est un joueur hors norme. J’espère qu’il sera fêté par nos supporters, c’est Leo Messi, un joueur du PSG qui est champion du monde. On a beaucoup de chance d’avoir chez nous un joueur comme Leo Messi. J'ose espérer qu'il sera célébré par nos supporters au Parc des Princes. Et n'y a pas de raisons que ce ne soit pas le cas".