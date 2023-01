PSG: "Il y a des discussions", Galtier en dit plus sur la possible prolongation de Messi

Présent en conférence de presse à la veille de la réception d’Angers, ce mercredi en Ligue 1, Christophe Galtier s’est exprimé au sujet de la possible prolongation de Lionel Messi au PSG.

Après avoir savouré son sacre à la Coupe du monde 2022 et pris un peu de vacances, Lionel Messi est de retour aux affaires sous le maillot du PSG. L’attaquant argentin a repris l’entraînement la semaine passée au Camp des Loges. Trop juste pour participer au déplacement à Châteauroux, vendredi en 32e de finale de la Coupe de France (3-1), le septuple Ballon d’or reprendra la compétition contre Angers, ce mercredi, lors de la 18e journée de Ligue 1 (21h). En attendant d’éclaircir son avenir.

>> PSG: revivez la conférence de presse de Galtier

Alors que son contrat court jusqu’à la fin de la saison, Messi se dirige vers une prolongation avec Paris. Comme expliqué au début du mois par RMC Sport, les négociations progressent bien entre la Pulga et le club de la capitale, désireux de conserver sa star de 35 ans. Un accord de principe a déjà été trouvé entre les différentes parties, même si rien n’a encore été signé. Interrogé à ce sujet, ce mardi en conférence de presse, Christophe Galtier a confirmé que les choses avançaient en coulisses. En restant tout de même prudent.

"Leo me semble heureux à Paris"

"Je sais qu’il y a des discussions et que la direction sportive a échangé avec Leo sur le sujet d’une prolongation, a expliqué le coach parisien. Vous dire où ça en est, je ne le sais pas. Leo me semble heureux à Paris. Mais après, ce sera à voir la position de Leo par rapport au projet du club. Je crois qu’il y a une réelle envie du club de prolonger Leo."

En revanche, Galtier assure qu’il ne compte pas s’immiscer dans ce dossier important pour le futur du PSG: "C’est un sujet que je n’ai pas abordé et que je n’aborderai pas avec lui. Il y a notamment Luis Campos et notre président qui échangent directement avec Leo et ses représentants".