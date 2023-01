PSG-Angers: Verratti forfait, Messi et Neymar disponibles

Marco Verratti ne disputera pas le match entre le PSG et Angers, mercredi (21h, 18e journée de Ligue 1) en raison d’une blessure à la cuisse ressentie lors de la séance d’entraînement ce mardi.

S’il se réjouit de retrouver un groupe plus dense, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur tous ses joueurs mercredi pour la réception d’Angers (21h, 18e journée de Ligue 1). Marco Verratti (30 ans) sera forfait pour cette rencontre après avoir dû quitter la séance d’entraînement de manière précoce ce mardi. Il passera des examens dans les 48 heures.

Une gêne à la cuisse

"Malheureusement, Marco a ressenti une gêne à la cuisse donc on a écourté sa séance, a expliqué l’entraîneur aux médias du club. On verra au niveau des examens."

Il pourra en revanche compter sur Neymar et Lionel Messi. "Ça faisait un certain moment que le groupe était éparpillé en raison de la Coupe du monde, de la récupération de certains ou des joueurs absents, rappelle-t-il. On a retrouvé un peu de densité dans le groupe. On retrouve Leo (Messi) et Ney. Le groupe n’est pas au complet puisqu’il y a pas mal d’absents mais il est beaucoup plus opérationnel que ces dernières semaines."

Renato Sanches fait partie des joueurs ayant effectué leur retour de blessure, même s’il ne sera pas disponible mercredi contre le SCO. "Renato va bien, confie Galtier. Il a intégré les séances avec nous, il sera disponible pour le match de Rennes, il ne sera pas dispo demain. Il s’est entraîné collectivement ce matin, hier aussi. Il a besoin d’une semaine de préparation pour intégrer le groupe."

Achraf Hakimi bénéficie de quelques jours de repos la semaine dernière même s'il était de toute façon suspendu pour cette rencontre. Kylian Mbappé, qui a également bénéficié de plusieurs jours de vacances après avoir enchaîné aussitôt après la Coupe du monde, n’a pas encore repris et ne sera pas sur la pelouse du Parc des Princes, mercredi.