PSG: après la victoire du Brésil, Neymar refuse de répondre à une question sur Mbappé

Après la facile victoire du Brésil face au Ghana (3-0) en match amical vendredi au Havre, Neymar s’est arrêté en zone mixte pour répondre aux journalistes. Mais il a refusé de répondre à une question sur son partenaire au PSG Kylian Mbappé.

Soirée tranquille pour Neymar. En très grande forme, l’attaquant du PSG a confirmé son retour au premier plan en livrant une nouvelle performance de haut niveau avec le Brésil vendredi en match amical face au Ghana (3-0). Sur la pelouse du stade Océane du Havre où la Seleçao a pris ses quartiers en début de semaine, Ney n’a pas marqué mais il s’est offert deux passes décisives. "C’est un bon résultat, on se rapproche de la Coupe du monde, a-t-il déclaré en zone mixte. Il reste un match (contre la Tunisie au Parc) et on est dans le bon tempo, le bon rythme. Je pense que notre équipe a trouvé l’équilibre. Il y a beaucoup de joueurs avec beaucoup d’envie, ils se battent, cela nous aide. Cela rend les matchs plus faciles et tout ce mélange (avec les jeunes) c’est très bien. Si tout le monde s’aide, tout le monde travaille en groupe, comme on fait, on aura des arguments pour la Coupe du monde."

"Kylian ? Non"

Bavard sur la sélection brésilienne, Neymar l’a été beaucoup moins sur Kylian Mbappé. Interrogé sur sa relation avec l’attaquant français, il a soupiré et répondu "Kylian ? Non" avant de s’éclipser. Une attitude qui interpelle alors que les deux stars du PSG ont connu des moments tendus, notamment en début de saison après le penaltygate. "Avec Neymar, je pense que c’est notre sixième année ensemble, avait déclaré le Français au début du mois de septembre. Notre relation euh… on a toujours eu une relation comme celle-là. Basée sur le respect mais toujours avec des moments comme cela, où il y a des instants plus froids et d’autres un peu plus chauds, a encore enchaîné le buteur de 23 ans. Il y a des périodes où l’on va être les meilleurs amis et des fois où on se parle moins. C’est la nature de notre relation qui est comme cela."