PSG: Mbappé-Neymar, une relation qui se tend

Les reproches de Kylian Mbappé en direction de Neymar samedi lors du match face à Montpellier (2-0) illustrent des rapports plus frais entre les deux joueurs ces dernières semaines.

La forte complicité entre Neymar et Kylian Mbappé au PSG se fissure un peu. Samedi, l’attaquant français a vertement reproché à son partenaire d’avoir oublié de le servir sur une action. "Il ne me fait pas la passe", s’est-il plaint auprès d’Idrissa Gueye, à ses côtés sur le banc de touche, pendant PSG-Montpellier (2-0). Elu meilleur joueur du mois d’août, Mbappé n’a pas marqué lors des trois derniers matchs de son équipe, même s’il a offert une passe décisive délicieuse à Mauro Icardi lors de la victoire face à Lyon (2-1).

>> PSG-Manchester City: les infos EN DIRECT

Sur le terrain, sa relation avec Neymar s’est étiolée. Les deux joueurs, habituellement si complices, ne se sont pas délivrés une seule passe décisive l’un pour l’autre cette saison, alors qu’ils se cherchaient beaucoup auparavant. L’arrivée de Lionel Messi n’y serait pas étrangère. Même s’il a peu joué, l’Argentin semble aimanter les passes de Neymar, son ancien coéquipier à Barcelone. A Bruges en Ligue des champions, Mbappé a été par exemple moins sollicité avant de sortir blessé.

En dehors, une certaine distance se serait aussi installée. L’hispanisation du vestiaire isolerait le champion du monde 2018. Selon L’Equipe, Mbappé "ne dispose pas de beaucoup de relais" dans l’effectif malgré sa proximité avec Achraf Hakimi ou sa bonne entente avec des cadres comme Marquinhos, Marco Verratti ou Presnel Kimpembe.

Mbappé serait plus discret dans la vie de groupe

Selon le journal, il se fait aussi plus discret lors des regroupements en dehors du terrain, des soirées entre coéquipiers. Des absences qui ne seraient pas toujours comprises par le clan brésilien. Neymar aurait aussi regretté les velléités de départ au Real Madrid de Mbappé cet été. Lui avait prolongé quelques mois plus tôt et se réjouissait déjà de former un trio magique avec Messi.

L’énervement de Mbappé peut aussi être interprété comme un agacement passager. Les deux joueurs sont d’ailleurs apparus très souriants dimanche à l’entraînement. Depuis le début de leur aventure commune au PSG en 2017, le Français et le Brésilien ont enchaîné les déclarations d’amour par voie de presse. En mai, Neymar avait même confié vivre "une relation de frères" avec Mbappé.

"Avec Kylian, notre relation a toujours été très bonne depuis son arrivée, confiait le Brésilien en avril avant la demi-finale aller de la Ligue des champions face à Manchester City. Cela fait maintenant quatre ans que l’on joue ensemble et que l’on marque l’histoire. C’est un joueur de très haut niveau avec lequel je prends beaucoup de plaisir à jouer. J’espère que nous allons continuer à jouer ensemble pendant de longues années, parce que c’est difficile de trouver une telle paire, c’est sûr. Je ne vois pas de meilleur duo que le nôtre dans le football." Il arrive que des frères se fâchent, avant de se réconcilier?