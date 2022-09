PSG: Mbappé enterre le penaltygate et en dit plus sur sa relation avec Neymar

Kylian Mbappé s'est présenté face à la presse à la veille de la réception de la Juventus, ce mardi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). L'occasion pour l'attaquant du PSG de refermer la polémique autour du penaltygate avec Neymar et d'expliquer la relation particulière qu'il entretient avec le Brésilien. Entre franches accolades et passages plus frileux.

Seule ombre au tableau d'un début de saison étincelant, l'affaire du penaltygate entre Neymar et Kylian Mbappé a perturbé le groupe du PSG, le mois dernier, après le match contre Montpellier en Ligue 1 (5-2). Lors de son passage en conférence de presse à la veille du premier match du PSG en Ligue des champions face à la Juventus, ce mardi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1), Mbappé a clos la polémique.

A la question "qui tirera un éventuel penalty contre la Juve?", l'attaquant des Bleus a répondu avec un large sourire: "On verra, il y aura et il y a toujours une discussion. Je pense qu’il faut voir comment cela se passe durant le match. On n’est pas fermés. On n’est pas fermés tous les deux. Si le match fait que cela soit Neymar qui tire, Neymar tirera. Si le match fait que cela sera moi qui tire, je tirerai. Il n’y a pas de problème là-dessus."

Mbappé: "Il faut savoir partager le gâteau"

Intrônisé comme tireur de penalty n°1 cette saison par Christophe Galtier, Kylian Mbappé entend tout de même partager. Comme il l'a fait contre Monaco, le Français pourra laisser tirer Neymar ou un autre, si besoin.

"Numéro un ne veut pas dire que tu tires tous les penalties, clarifie Mbappé. Je pense que cela n’existe dans aucun club et encore moins quand tu joues avec trois joueurs comme ça. Il faut savoir partager le gâteau. Et sentir. C’est une question de sensations et il faut aussi savoir mettre de l’eau dans son vin. On verra mardi mais il n’y a pas de problème avec ça."

Mbappé a beaucoup de "respect" pour Neymar malgré des chauds et des froids

Kylian Mbappé a ensuite répondu à une question sur sa relation avec Neymar. Malgré leurs caractères différents, les deux stars du PSG parviennent à cohabiter sur le terrain. Le Français l'a rappelé, ce n'est pas leur première saison commune.

"Avec Neymar, je pense que c’est notre sixième année ensemble. Notre relation euh… on a toujours eu une relation comme celle-là. Basée sur le respect mais toujours avec des moments comme cela, où il y a des instants plus froids et d’autres un peu plus chauds, a encore enchaîné le buteur de 23 ans. Il y a des périodes où l’on va être les meilleurs amis et des fois où on se parle moins. C’est la nature de notre relation qui est comme cela."

Et Mbappé d'insister: "Mais il y a beaucoup de respect. En tout cas j’ai beaucoup de respect pour le joueur qu’il est, le joueur qu’il représente et pour l’importance qu’il a dans notre équipe. Quand tu as deux joueurs au caractère fort, la vie n’est pas linéaire. Il y a parfois des choses qui se passent mais cela reste toujours dans le respect et dans l’intérêt du Paris Saint-Germain".