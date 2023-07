PSG: Leonardo et Mbappé, une fin d'histoire parisienne très agitée

Interrogé sur le cas Kylian Mbappé, l'ancien directeur sportif du PSG Leonardo a été l'auteur d'une sortie assez offensive contre l'attaquant. Une sortie qui rappelle aussi que la fin de l'histoire parisienne du Brésilien avait coïncidé avec la prolongation du Français.

Une première salve: "Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière." Puis une deuxième: "Avec son comportement ces deux dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader." Dans les colonnes de L'Equipe ce dimanche, l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, est l'auteur d'une sortie remarquée à l'encontre de Kylian Mbappé.

Alors que l'avenir du champion du monde 2018, à un an de la fin de son contrat à Paris, est très incertain, le Brésilien n'hésite pas à pointer son comportement et même son profil technique ("Il est un grand buteur, pas un créatif"). Ce qui, au premier abord, pourrait ressembler à petit règlement de compte. Notamment si l'on se remémore le passif entre les deux hommes.

Une prolongation et une éviction au cours de la même soirée

Leonardo a beau assurer auprès du quotidien sportif ne nourrir aucune rancoeur contre l'attaquant français, son départ forcé du PSG, l'an dernier, avait pourtant coïncidé avec la prolongation en grande pompe de Mbappé. Souvenez-vous, c'était un samedi 21 mai. Ce soir-là, en compagnie de Nasser Al-Khelaïfi, le numéro 7 parisien avait annoncé lui-même, sur la pelouse du Parc des Princes, la signature de son nouveau bail. Quelques heures plus tard, dans la foulée d'une victoire contre Metz, Leonardo avait été écarté de ses fonctions. Sans avoir droit, lui, à une attention particulière.

Les semaines précédentes, il s'était dit, et écrit, que le départ du dirigeant était une condition pour la prolongation de Kylian Mbappé. Et la suite des événements n'a fait que nourrir cette théorie, puisque le PSG a remplacé Leonardo par Luis Campos (en tant que conseiller sportif), un proche de l'ancien joueur monégasque...

Quelques semaines après son départ, dans un autre entretien à L'Equipe, le Brésilien avait toutefois voulu écarter tout lien de cause à effet entre la signature de Mbappé, et la fin de son aventure parisienne à lui. "Non, c'était la fin du championnat et c'était peut-être le moment de décider des choses pour le futur, observait-il. (...) On ne m'a pas dit ça (que Mbappé avait demandé son départ, ndlr). Mais je ne veux pas entrer dans ce genre de choses." Et d'ajouter alors: "Le fait d'avoir gardé un joueur de ce niveau-là, français et parisien, est important pour le PSG et la L1." Un an plus tard, l'analyse n'est visiblement plus la même.