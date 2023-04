PSG: Mbappé unique star de la campagne de réabonnement, Neymar et Messi absents

Le Paris Saint-Germain a envoyé à ses fidèles supporters une vidéo pour promouvoir sa campagne de réabonnement au Parc des Princes la saison prochaine. Kylian Mbappé est au centre de cette communication, tandis que Neymar et Lionel Messi brillent par leur absence. Un choix loin d’être anodin.

C’est un détail qui n’en est pas un. Alors que la présence de Lionel Messi et Neymar dans le projet parisien n’a jamais autant été discutée, le PSG a envoyé mercredi à ses abonnés une vidéo pour promouvoir sa campagne de réabonnement au Parc des Princes dans laquelle les deux anciens du Barça… n’apparaissent pas.

Dans ce clip disponible sur Youtube en vidéo non-répertoriée, Kylian Mbappé est au centre de la communication du PSG. L’attaquant français, assis dans les tribunes du Parc des Princes, est ainsi le seul à s’exprimer. Il vante notamment l’importance du soutien des supporters dans un discours entrecoupé par des images d’illustration dans lesquelles figurent les jeunes joueurs de l'effectif (Ismaël Gharbi, Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes)... mais pas les deux autres éléments de la MNM.

"L’ambiance, le terrain, l’atmosphère… Le Parc des Princes enveloppe beaucoup de choses, c’est le 12e homme, c’est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles, déclare notamment Mbappé. Être Parisien, c’est être fier, de ce que l’on est, de ce que l’on représente, fier d’être ambitieux, de vouloir faire des choses, une envie de gagner, toujours se surpasser et ne jamais oublier d’où on vient."

Un indice sur l'avenir de Messi et Neymar ?

Ce choix de seulement mettre Mbappé en avant et de volontairement oublier Messi et Neymar n’a absolument rien d’anodin. Il témoigne une nouvelle fois d’une envie de centrer le projet autour du Français, comme le prouvait déjà sa prolongation en grandes pompes il y a un presque un an. Il peut aussi être interprété comme un indice sur l’avenir des deux autres stars.

Comme indiqué par RMC Sport cette semaine, Messi, en fin de contrat, ne sera pas Parisien la saison prochaine à moins d'un gros retournement de situation. Au PSG, l’investissement du joueur, sifflé par une partie du public du Parc des Princes dimanche dernier face à Lyon (défaite 1-0), est remis en cause.

Neymar, absent jusqu’à la fin après une nouvelle blessure à la cheville, est de son côté lié au PSG jusqu’en 2027. Mais le Brésilien, dont le club aurait cherché à se débarrasser lors de la dernière intersaison, n’est toujours pas en odeur de sainteté dans la capitale. Son départ, conjugué à celui de Messi, pourrait permettre à Paris d’alléger sa masse salariale et de reconstruire un effectif autour de Mbappé, visiblement plus que jamais au centre du projet parisien.