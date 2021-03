PSG: "Aujourd’hui, on a une équipe qui joue", souligne Leonardo

Le PSG a repris la tête de la Ligue 1 en s’imposant largement à Lyon, ce dimanche, en clôture de la 30e journée (4-2). De quoi ravir Leonardo, qui s’est exprimé sur Canal + après le match, avec des propos très élogieux envers Mauricio Pochettino.

Leonardo a apprécié le spectacle dans les tribunes du Groupama Stadium. Il faut dire que durant plus d’une heure, le PSG a surclassé l’OL sur sa pelouse, ce dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (4-2). Après ce large succès, qui permet aux Parisiens de reprendre la tête du championnat, Leonardo s’est exprimé sur Canal +. Avec un grand sourire. Et des félicitations appuyées à Mauricio Pochettino, qui a remplacé Thomas Tuchel début janvier. Et a amené un autre style de jeu à son équipe.

"Je suis très satisfait. On a très bien joué. Chaque fois que cette équipe a eu besoin de confirmer, elle l’a fait. Comme à Manchester (1-3) ou à Barcelone (1-4) en Ligue des champions, a expliqué le directeur sportif brésilien. C’est une saison très compliquée, pas seulement dans le foot, mais dans la vie. Tout est plus difficile. Notre coach est arrivé en janvier. Il est resté quinze jours hors de l’équipe à cause du Covid. Il a joué 19 matchs en deux mois et demi. Je suis très content pour lui. Ce n’était pas facile d’arriver et de se mettre tout de suite dans l’énergie de l’équipe. Il a réussi à très bien communiquer. Aujourd’hui, on a une équipe qui joue. Après, on a des hauts et des bas, mais c’est normal. Ça arrive à tout le monde, même dans les autres championnats. Mais je suis très content de ce qu’on a fait jusqu’à présent."

"Je suis très content pour Mauricio"

Après avoir repris les commandes de la L1, Paris va maintenant pouvoir travailler durant la trêve internationale. Avec ses Sud-Américains, dont les matchs de qualifications au Mondial 2022 ont été reportés. Mais sans les autres. Il sera ensuite temps de se plonger dans un calendrier dantesque, avec la réception de Lille en championnat (3 avril) et la double confrontation face au Bayern Munich, en quarts de finale de la Ligue des champions (7 et 13 avril sur RMC Sport 1). Sans oublier un déplacement à Strasbourg (11 avril). Et en attendant de connaître le nom de son adversaire en quarts de finale de la Coupe de France.

"Malheureusement, certains de nos joueurs vont voyager un peu dans le monde. C’est un peu dommage, regrette Leonardo. C’est difficile. Parce qu’après, on aura un gros enchaînement en sortie de trêve. Mais c’est pour tout le monde pareil. J’ai confiance par rapport à ce que je vois. Ça donne de l’optimisme. On voit une équipe. Je suis très content pour Mauricio. Si on avait imaginé ça après deux mois et demi, on aurait signé pour."