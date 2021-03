OL-PSG: irrésistible, Mbappé atteint les 100 buts en Ligue 1

Lancé dans la profondeur par Marco Verratti, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé a inscrit un doublé, ses 99e et 100e buts en Ligue 1, tous clubs confondus, à l’occasion de son 142e match dans l’élite ce dimanche face à l'OL.

Kylian Mbappé est hors-norme. Quand il est aussi inspiré, qu’il rayonne dans son aisance technique, tout en étant très en jambes comme ce dimanche soir pour déployer sa vitesse de pointe et semer la zizanie face à une défense qui se découvre un peu trop, l’attaquant parisien est tout simplement irrésistible. Mbappé a assommé Lyon en inscrivant un doublé qui porte son sceau.

Mbappé, 3e meilleur buteur de l'histoire du PSG

Servi dans la profondeur par le milieu italien Marco Verratti, l’attaquant parisien a aisément semé la lourde défense centrale lyonnaise, incarné par le pauvre Marcelo, totalement impuissant, pour s’en aller battre Anthony Lopes et inscrire son 100e but en Ligue 1 (33 passes décisives), avec Monaco (16) et le Paris Saint-Germain (84), en 142 matches disputés dans l’élite, depuis le début de sa carrière. Son tout premier but date du 20 février 2016, contre l'Estac.

"C’était une bonne date pour mettre le 100e but, je savais qu’il me manquait deux buts, a expliqué Kylian Mbappé après le match au micro de Canal +. J’ai donné un but à Kolo-Muani la semaine dernière, il fallait rattraper ça (sourire). C’est une nouvelle étape de ma carrière, un nouveau pas vers l’histoire. La route continue."

Avec 120 buts inscrits sous les couleurs du Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2017, Kylian Mbappé est le troisième meilleur buteur toutes compétitions confondues de l’histoire du club de la capitale, devant Pedro Miguel Pauleta (109). Seuls Edinson Cavani (200), aujourd’hui à Manchester United, et le Suédois Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) avec 156 buts, ont fait mieux jusqu’à maintenant.

A raison de 30 buts en moyenne par saison depuis qu’il est arrivé, Kylian Mbappé peut espérer les dépasser tous les deux s’il prolonge son contrat, qui prendra fin le 30 juin 2022. Le prodige parisien est actuellement en discussion avec le club pour parvenir à un accord. "On parle, on avance, on va voir. On va arriver à un moment où il faut une conclusion et une idée de ce qu'est la position de chacun. C'est important d'être clair”, expliquait le directeur sportif Leonardo sur RMC, il y a dix jours.