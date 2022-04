PSG: "Avec ou sans lui la saison prochaine, ça change tout", Leonardo confirme les discussions pour Mbappé à Doha

Le directeur sportif parisien Leonardo s'est lancé dans un étonnant mea culpa après le dixième titre national du PSG, décroché dans une ambiance bien triste samedi. Tout en évoquant l'avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat.

Annoncé sur la sellette à l'issue d'une saison compliquée pour le PSG à bien des égards, le directeur sportif Leonardo a assuré que l'envie était toujours présente de poursuivre sa mission à la tête du club où il apparait aujourd'hui en première ligne. "L'envie et l'énergie ne manquent pas, mais j'ai commis des erreurs, il faut les assumer", a-t-il concédé sur Canal+ Décalé, tout en indiquant très vaguement que les erreurs en question pouvaient tout aussi bien concerner le recrutement que la gestion du club.

"Les défaites sont orphelines, personne ne veut assumer", a-t-il souri, semblant vouloir glisser un message. Des responsables, il en existe, et il n'est pas seul à devoir assumer les échecs. "Je ne parle pas seulement de moi", a-t-il d'ailleurs ajouté. Leonardo a assuré que des réflexions seraient menées et des choix faits dans les prochaines semaines pour "repartir plus fort la saison prochaine". Concernant le dossier majeur de l'été parisien, à savoir l'avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat à Paris, Leonardo s'est montré résolument optimiste.

Leonardo: "Oui, il y a des discussions à Doha"

"Kylian est encore dans une réflexion, je pense qu’il réfléchit, il y a une possibilité qu’il reste mais je pense qu’il est dans une réflexion", a confié Leonardo. "Avec ou sans lui la saison prochaine, ça change tout", a-t-il admis. Le Paris SG et la famille de Kylian Mbappé ont tenu une réunion à Doha sur l'avenir du joueur, en fin de contrat en juin, a confirmé samedi le directeur sportif parisien: "Oui, il y a des discussions à Doha, on se rencontre", a reconnu Leonardo au micro de Canal+ Décalé.

Avec la conquête de la L1, l'attention du PSG est désormais tournée vers la reconstruction sportive du club pour la saison prochaine, avec la crainte de perdre gratis Mbappé, acquis en 2017 pour 180 millions d'euros, soit à l'époque le deuxième plus haut transfert de l'histoire.