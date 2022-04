Ligue 1: après son 10e titre, quelle place pour le PSG par rapport aux grands d’Europe?

Sacré ce samedi pour la 10e fois de son histoire en Ligue 1, Paris présente désormais le plus gros palmarès du foot français, à égalité avec Saint-Etienne. Mais les Parisiens ont encore beaucoup de chemin à parcourir s’ils veulent tenir la comparaison avec les autres mastodontes des grands championnats européens.

Sur la scène domestique, le Paris Saint-Germain a fait coup double en remportant, ce samedi contre Lens (1-1), son dixième titre de champion de France: dépasser au palmarès son ennemi intime Marseille (neuf sacres) et rejoindre Saint-Etienne dans le haut de la hiérarchie française. Une consécration nationale qui permet au club parisien de s’imposer davantage encore comme un grand d’Europe, bien que son désir de Ligue des champions reste inassouvi.

Mais comparé aux autres grands championnats, Paris fait toujours figure de Petit Poucet - et reste bien plus jeune que tout les clubs cités ci-dessous, il faut en tenir compte - là où les ogres du Vieux-Continent dévorent tout sur leur passage dans leur ligue respective.

En Allemagne, le Bayern et les autres

A la simple lecture de son palmarès, le Bundesliga apparaît comme le championnat le plus déséquilibré des cinq grands championnats européens. Avec 32 titres, le superpuissant Bayern Munich réalise un véritable cavalier seul au palmarès national, et ce depuis de nombreuses années. Et ce n’est pas son écrasante domination au XXIe siècle, seulement timidement contestée par le Borussia Dortmund (2002, 2011, 2012), Stuttgart (2007), Wolsburg (2009) et le Werder Brême (2004), qui devrait permettre de rapidement combler l’écart entre les Munichois et le reste du monde allemand. Il a validé cette saison vers son… 10e titre d’affilée, là où Paris en compte 10 dans toute son histoire. Le FC Nuremberg (9) devance Dortmund (8) sur le podium.

En Italie, une balade à trois

Par-delà les Alpes, l’Italie est à la botte de la Juventus Turin, qui a remporté presque deux fois plus de titres que son premier poursuivant: 36, contre 19 pour l’Inter Milan. Les plus fervents tifosi Bianconeri vous diront que la Vieille Dame compte même 38 Serie A, ne tenant pas rigueur des deux Scudetti de 2005 et 2006 retirés pour un scandale de matches truqués qui avait valu au club d’être relégué en Serie B. L’Inter, qui en avait profité en 2005-06 pour être sacrée sur tapis vert, compte presque deux fois plus de titres nationaux que Paris, tout comme l'AC Milan (18), qui vient compléter le podium des trois mastodontes italiens. Quatrième, le Genoa est loin derrière (9).

En Angleterre, le duo Red-Reds loin devant

Si Manchester City rafle régulièrement le prestigieux titre de Premier League depuis que le club est passé sous pavillon émirati en 2008 (5 fois), les Cityzens font figure de nouveaux riches à l’échelle d’un championnat d’Angleterre qu’ils ont remporté 7 fois en tout. Et donc City de récente place forte. L’"autre club" de Manchester est celui qui a été le plus régulièrement sacré sur cette période, succédant à l'équipe mancunienne le plus historique, Manchester United. Les Red Devils, sous la houlette de Sir Alex Ferguson notamment, se sont constitué le palmarès le plus impressionnant du Royaume (20 titres). Ils ne devancent pourtant que d’une courte tête Liverpool (19), archi-dominant dans les 70’s et 80’s. Cela fait bientôt vingt ans qu’Arsenal n’a plus remporté le trophée domestique, mais reste toujours plus sacré que le PSG (13). Everton (9) vient s’intercaler entre les Gunners et City.

En Espagne, l’écrasante rivalité Real-Barça

Le Bayern déséquilibre les débats en Allemagne autant que le duo Real-Barça en Espagne. Un "cavalier seul à deux" que les deux rivaux intimes du foot par-delà les Pyrénées mènent depuis les prémices de la Liga. Le Real Madrid en est à 34, bientôt 35, le FC Barcelone à 26, ne laissant que des miettes sur leur passage. Au XXIe siècle, seuls l’Atlético de Madrid (2014, 2021) et Valence (2002, 2004) auront réussi à contester leur immense domination. Les Colchoneros étant l’équipe la plus titrée derrière le duo infernal (11 sacres). A eux deux, le Real et le Barça comptent six fois plus de ligues remportées que Paris.