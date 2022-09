PSG-Brest: le carton rouge annulé pour les Brestois malgré une faute violente sur Neymar

Le premier tournant de la rencontre entre le PSG et Brest, comptant pour la septième journée de Ligue 1, a eu lieu à la 25e minute. Exclu pour un tacle en retard sur Neymar, Christophe Hérelle a vu son carton rouge annulé en raison d'une position de hors-jeu du Brésilien.

Les Brestois ont eu un petit coup de chaud ce samedi au Parc des Princes. Opposés au PSG ce samedi pour la septième journée de Ligue, les hommes de Michel Der Zakarian ont bien résisté lors des 20 premières minutes face à l'armada parisienne, avant que la rencontre ne s'emballe à la 25e minute. Servi par Lionel Messi en profondeur, Neymar s'échappe vers le but mais il est fauché par Christophe Hérelle, très en retard sur l'action.

Sans hésitation, Jérémie Pignard sort le carton rouge, sous l'incompréhension des Bretons, qui se regroupent autour de l'arbitre. Sur la touche, l'entraîneur brestois fulmine et échange avec le quatrième arbitre.

Neymar fauché par Hérelle lors de PSG-Brest, le 10 septembre 2022 © Capture écran Amazon

Neymar hors-jeu juste avant de se faire lourdement faucher lors de PSG-Brest, le 10 septembre 2022 © Capture écran Amazon

Neymar hors-jeu

Après plusieurs secondes d'hésitation et échanges avec le camion du VAR, l'arbitre siffle finalement un hors-jeu du Brésilien et annule donc la sanction du défenseur brestois, qui est donc resté sur le pré. En revanche, le carton jaune de Pierre Lees-Melou pour contestation est bel et bien maintenu.

Un premier avertissement pour Brest, qui a finalement encaissé l'ouverture du score cinq minutes plus tard grâce à un but... de Neymar, une nouvelle fois servi dans le dos de la défense par Messi. Après cette réalisation, le numéro 10 parisien devient le quatrième meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale.