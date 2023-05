PSG: "Ces gens sont de plus en plus fous", Vidal sidéré par les insultes des supporters contre Messi

Pas tendre avec les fans du PSG, le milieu de terrain chilien Arturo Vidal a exprimé son incompréhension après les insultes contre Lionel Messi, son ex-équipier au FC Barcelone.

Décidément, le divorce entre Lionel Messi et les fans du PSG fait beaucoup parler. Même à l’autre bout du monde. Alors que la presse argentine a dénoncé le comportement des supporters "idiots", au Brésil, un ancien équipier de la Pulga a lui aussi haussé le ton pour défendre publiquement la Pulga. Le milieu de terrain chilien de Flamengo Arturo Vidal connait très bien Lionel Messi pour avoir été son partenaire au Barça entre 2018 et 2020. Celui qui revient en forme sous les ordres de Jorge Sampaoli ne cautionne clairement pas les insultes contre le champion du monde argentin.

Messi et Vidal sous les couleurs du Barça en 2020 © AFP

"Tu ne peux pas insulter le meilleur joueur du monde, tu peux juste le regarder jouer"

"C’est fou. La vérité, c’est que ces gens sont de plus en plus fous, a pesté le joueur bientôt âgé de 36 ans à ESPN. Tu ne peux pas insulter le meilleur joueur du monde, tu peux juste le regarder jouer. C’est clair qu’il ne leur a pas fait gagner la Ligue des champions, la Coupe mais ils sont leaders en championnat. Et en plus il est champion du monde."

Pour le Chilien, le bilan personnel de Messi est plus qu'honorable : "Il a participé à tous les matchs, il ne s’est jamais blessé. Il a marqué la plupart des buts avec Mbappé. Et il a fait la plupart des passes décisives. C’est donc fou qu’ils s’attaquent au meilleur, mais les gens sont comme ça", conclut l'internation chilien.