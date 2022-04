PSG champion de France: le très gros palmarès des Parisiens depuis l'arrivée des Qataris

En remportant le dixième titre de champion de France de son histoire, le Paris Saint-Germain a conclu une décennie très prolifique avec pas moins de 28 trophées glanés depuis la saison 2011-2012.

Le Paris Saint-Germain est parvenu à conquérir son dixième titre de champion de France (validé par son nul contre Lens ce samedi 1-1), le huitième depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club de la capitale.

Le 30 juin 2011, le Qatar devenait officiellement propriétaire majoritaire du PSG. Onze ans plus tard, bien qu’il ait atteint la finale de la compétition en 2020, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas remporté la Ligue des champions, la plus prestigieuse des compétitions. Mais il s’est considérablement rapproché de cet objectif malgré tout ces dernières années.

Un rayonnement croissant sur le plan européen

Surtout, le PSG a quasiment tout raflé en France, avec 28 trophées, dont huit titres de champion de France (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020), six Coupes de France (2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021), autant de Coupes de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020), et huit Trophées des champions (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). En dix ans, le Paris Saint-Germain a changé d’univers et de dimension, passant du statut de grand club français à celui de franchise planétaire.

Désormais plus gros palmarès du foot français, le PSG rayonne sur le plan européen avec 95 matchs disputés en Ligue des champions depuis l’arrivée du Qatar, dont une finale et deux demi-finales. Bilan: 54 victoires, 18 nuls, 23 défaites (204 buts inscrits, 162 encaissés).