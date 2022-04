PSG: pourquoi le fossé se creuse encore avec les supporters

La grève des encouragements du CUP face à l’OM (2-1), dimanche, illustre un sentiment de lassitude chez les supporters du PSG depuis l’élimination face au Real Madrid en Ligue des champions. Une grande incompréhension règne avec les joueurs et les dirigeants.

Quelques clameurs sur les buts et des chants anti-marseillais… le Parc des Princes n’avait plus aussi peu vibré depuis la fin des matchs à huis clos dimanche lors du choc face à l’OM (2-1). Un stade réduit au silence depuis plus d’un mois par le choix du Collectif Ultras Paris (CUP) de ne pas encourager ses joueurs pour manifester leur colère. L’élimination en 8e de finale de de la Ligue des champions face au Real Madrid le 9 mars dernier ne passe toujours pas. Le fossé semble même s’être creusé comme en atteste l’incompréhension de Marquinhos après le match.

"Je ne m'attendais pas à cette ambiance, a regretté le capitaine. Un 'classico', il faut mettre tout de côté, ce n'était pas le moment de faire cela. On le comprend, ils ont leurs arguments, ils n'ont peut-être pas les réponses (qu'ils attendent), mais il fallait mettre l'orgueil et la fierté de côté pour ce moment-là. En tant que joueur, je ne suis pas d'accord."

"De l’indifférence"

La prestation parisienne face à l’OM n’a rien fait pour arranger les relations très fraîches entre le terrain et les tribunes. "C’est une victoire chanceuse, remarque Hervé Cohen, supporter parisien dans Kop Paris sur BFM Paris. Ça ne m’agace même plus, c’est de l’indifférence. C’est à eux d’aller chercher les supporters, de mettre l’intensité. C’était le premier contre le deuxième. La semaine dernière, il y avait Manchester City-Liverpool, mais il faut se mouiller la nuque. On devait aller chercher ce match, on n’avait rien à perdre, on avait douze points d’avance au début de match."

L’action du CUP est globalement assez comprise dans un climat de grogne. "C’est aux joueurs d’aller enflammer ce public, poursuit Hervé Cohen. Il ne suffisait pas de grand-chose pour aller chercher le public." Les partisans du silence dénoncent le manque d’implication des joueurs pour un club auprès duquel ils ne s’identifient pas. Ils pointent ainsi l’accumulation de stars "dans un tel confort". "Au Real, Benzema, qui est aussi une grande star, joue pour son maillot, son club, poursuit Hervé Cohen. Quand j’entends qu’on veut recruter Pogba, c’est une star qui s’ajoute."



L’avis est partagé aux alentours du Parc des Princes. "Les joueurs réclament que nous les soutenions dans ces moments-là?, lance Philippe, encarté à Auteuil, dans Le Parisien. Nous étions là à Madrid, nous sommes là partout tout au long de la saison pour les soutenir. À Madrid qu’ont-ils fait à part subir? Pas un seul joueur pour remotiver le reste de l’équipe." D’autres regrettent en revanche ce mutisme et invitent les mécontents à ne pas se rendre au stade.

De retour à la présidence du CUP la semaine dernière, Romain Mabille a appelé au dialogue avec la direction parisienne. Dans une interview à France Bleu, il a justifié cette action et a indiqué avoir adressé une lettre à Nasser Al-Khelaïfi, président du club, toujours sans réponse pour le moment. "On s'étonne, depuis les banderoles, du silence club, a-t-il déclaré. Personne n'a pris la parole. Personne n'a essayé d'arranger les choses. C'est un peu la politique de l'autruche où chacun reste de son côté. Mais nous nous battons pour avoir des garanties et terminer ce mouvement. On ne va pas revenir si rien n'a changé, sinon ce mouvement n'aura servi à rien."