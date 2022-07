PSG: Neymar se paie Meunier "trop bavard"

Neymar, attaquant du PSG, a réagi aux récentes déclarations de Thomas Meunier, son ancien coéquipier à Paris, qui estimait que le Brésilien avait perdu sa magie. Cela n’a pas plu au Brésilien.

Les récentes déclarations de Thomas Meunier à son sujet n’ont pas échappé à Neymar. Le défenseur belge du Borussia Dortmund a laissé agir son franc parler au sujet de son ancien équipier au PSG entre 2017-2020 dans une interview au média allemand Kicker, mardi. "Je dois admettre que j’étais un grand fan de Neymar quand il jouait encore à Barcelone, a confié le latéral droit. La remontada (en 2017 face au PSG quand Neymar jouait au Barça, ndlr), c’est entièrement lui. Si j’avais eu 10 ans, j’aurais eu son poster dans ma chambre. À Paris, il a toutefois perdu sa magie, de mon point de vue."

Le message de Neymar en direction de Thomas Meunier sur Instagram © Capture Instagram

Et Neymar n’a pas vraiment apprécié. L’international brésilien a répondu à un message d’un compte d’informations brésilien relayant les propos de Meunier. "Trop bavard ce garçon", a commenté l’ancienne star du Barça en agrémentant son message d’un emoji mort de rire. Lors de leur passage en commun au PSG, Meunier et Neymar ont remporté sept titres ensemble. Mais les deux joueurs ne conservent visiblement pas une grande complicité. Meunier a quitté le club en 2020 pour rejoindre Dortmund.

Neymar, lui, est lié avec Paris jusqu’en 2027 mais son avenir dans la capitale est incertain. Il a toutefois réaffirmé sa volonté de rester au club lors de la tournée au Japon, lundi. "Je veux toujours rester au club, a-t-il assuré. Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi."

Christophe Galtier, entraîneur parisien, s’était montré plus incertain au sujet de l’attaquant. "Il travaille bien, il me semble heureux aussi, il est très en jambes, avait-il déclaré. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas… On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d'entraînement, et la joie qu'il a de s’entraîner."