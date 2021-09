PSG-Clermont: "Je ne remercierai jamais assez le PSG", affirme Pascal Gastien

Pascal Gastien, l'entraîneur de Clermont, est ravi que le PSG, son adversaire de samedi, puisse attirer des Messi et Neymar en Ligue 1. "Pour le football français, c’est extraordinaire", clame-t-il.

En Ligue 1 pour la première fois, le Clermont Foot paraît tout petit face au Paris Saint-Germain et ses moyens démesurés sur le mercato. D'autant que le club auvergnat n'a (presque) jamais dépensé le moindre euro en indemnité de transfert. Pour autant, Pascal Gastien, l'entraîneur clermontois, qui affronte samedi (17h00) le club de la capitale pour la 5e journée de Ligue 1, n'y voit pas de problème.

"Moi, je suis extrêmement content, a-t-il déclaré jeudi en conférence de presse. Je ne remercierai jamais assez le PSG de nous amener ce genre de joueurs. Que ce soit Messi, que ce soit Neymar. Pour le football français, c’est extraordinaire".

Mais notamment à cause de la trêve internationale à rallonge de la zone Amérique du Sud, mais aussi parce que la Ligue des champions approche, Lionel Messi et Neymar ne seront probablement pas alignés par le PSG face à Clermont. Kylian Mbappé, qui se remet d'une blessure contractée en équipe de France, est également annoncé incertain. "Une déception? Non, car il reste encore de très bons joueurs à Paris", a toutefois affirmé Pascal Gastien.

"Que Messi soit là ou pas…"

"On va affronter une grosse équipe. On est concentré sur le match. Notre objectif, c’est d’essayer de grappiller des points à Paris. Que Messi soit là ou pas… (...) S'ils ne jouent pas, ça ne va pas me chagriner. Ce sont de très, très grands joueurs. Mais pour nous, cela ne change rien. On a un très gros match à faire", a aussi dit l'entraîneur clermontois, dans des propos relayés par La Montagne.

En l'absence des plus grandes vedettes parisiennes, le Clermont Foot croit-il un peu plus en ses chances de faire un joli coup au Parc des Princes? "Je ne vais pas vous dire le contraire, a admis Pascal Gastien. Mais on y va dans les mêmes dispositions que si tout le monde avait été là. On a besoin de points. On essaie d’en prendre à tous les matchs. J’ai toujours fonctionné comme ça".