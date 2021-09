Brésil: la sœur de Neymar s’emporte contre un journaliste après une comparaison avec Messi

Rafaella, la soeur de Neymar, a répondu avec virulence aux critiques d'un commentateur de la télé brésilienne après la victoire du Brésil face au Pérou (2-0) jeudi à Récife. Ce dernier avait critiqué le manque de maîtrise de la star du PSG et déploré une mauvaise attitude, opposée à celle de Lionel Messi.

Le torchon brûle toujours entre les journalistes brésiliens et Neymar. Jeudi soir à Récife, malgré une victoire, un but et une passe décisive face au Pérou (2-0) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l’attaquant du PSG est venu régler quelques comptes après la rencontre.

"Je suis très content, très heureux évidemment avec l'aide de mes coéquipiers. Mais je ne sais pas ce que je dois faire de plus avec ce maillot pour que les gens commencent à me respecter." Et Neymar de poursuivre: "C'est vous, journalistes, commentateurs et autres, qui décidez. Parfois, je n'aime même pas donner des interviews, mais dans les moments importants, je viens donner mon avis."

"Ce n’est pas vous qui ressentez les douleurs après le match"

Il aurait pu le faire avec Galvao Bueno. Cet animateur brésilien, qui travaille pour la chaine de télévision TV Globo, n’a pas du tout aimé l’attitude du Parisien durant la rencontre, en particulier ses nombreux gestes d’humeur après des fautes commises par ses adversaires péruviens. "Calme toi, Neymar, calme toi, a-t-il lâché avant d’oser une comparaison avec Lionel Messi: "On ne voit pas Messi faire ça. Neymar manque toujours de sang-froid, Messi prend autant de coups que lui."

Des commentaires qui ont fortement déplu à Rafaella. La sœur de la star du PSG a répondu à Galvao, 71 ans, sur Instagram, sans prendre de gants: "Galvão arrête de vouloir continuer à comparer Neymar et Messi, a-t-elle écrit sur le réseaux social. Il n’y a rien de tout ça, arrête, mon fils. Ils sont tous les deux des cibles, ils se font tous les deux attraper. Quelle attitude?" Et de conclure: "Ce n’est pas vous qui ressentez les douleurs après le match."