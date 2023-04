PSG: comment Zaïre-Emery se prépare à passer son bac de français

Alors qu’il s’apprête à boucler sa première saison professionnelle avec le PSG, Warren Zaïre-Emery prépare également les épreuves du bac de français. Une situation particulière pour le milieu de terrain de 17 ans, élève de première STMG et interne au Camp des Loges, comme l’explique Le Parisien.

Il n’est pas encore majeur mais il compte déjà 25 apparitions sous le maillot du PSG. A tout juste 17 ans (il a fêté son anniversaire le 8 mars), Warren Zaïre-Emery est en train de boucler sa première saison professionnelle. Avec une maturité assez déconcertante. Même s’il a moins joué ces dernières semaines (seulement 5 minutes cumulées lors des trois derniers matchs de L1), le surdoué d’1,78m a impressionné tout le monde depuis ses grands débuts avec le club de la capitale l’été dernier.

A l’heure où Paris fonce vers le 11e titre de champion de son histoire, Zaïre-Emery entrevoit le premier trophée majeur de sa carrière. Mais le natif de Seine-Saint-Denis, qui est toujours interne au Camp des Loges, a également un autre objectif à court terme: obtenir son bac de français. Élève en première STMG (sciences et technologies du management et de la gestion), l’international français U19 prépare actuellement les écrits prévus le 15 juin, avant les oraux dans la foulée (entre le 28 juin et le 4 juillet).

"Warren a toujours été un bon élève"

Et il semble parfaitement s’accommoder de cette situation originale. "Warren a toujours été un bon élève, confie Gessie, sa maman, dans un article du Parisien sur le sujet. Le soir, je vérifiais ses devoirs, mais je n’avais pas besoin de rester collée derrière lui. Pas plus qu’avec ses trois frères. Je me souviens, en CM1, j’avais rendez-vous avec sa maîtresse, qui me dit: ‘Warren, je l’adore!’ Si on en avait que des comme lui, ce serait formidable."

Dans les Yvelines, ses encadrants le décrivent comme un garçon studieux et investi en classe. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, le jeune crack d’origine martiniquaise serait d’ailleurs toujours aussi humble malgré sa notoriété grandissante. Il ne sera pas le seul titi parisien concerné par le bac cette année. Le défenseur El Chadaille Bitshiabu (qui fêtera ses 18 ans le 16 mai), élève de terminale, passera lui aussi ses examens durant l’été.