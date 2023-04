Mercato: pourquoi le PSG doit recruter Kolo Muani plutôt qu'Osimhen ou Kane, selon Rothen

Jérôme Rothen a milité pour la signature de Randal Kolo Muani à Paris, ce mardi dans Rothen s’enflamme sur RMC. Selon lui, l’attaquant des Bleus "va remettre de l’identification au PSG" en raison de ses origines franciliennes.

Le crack de Bondy pourra-t-il en cacher un autre? Selon Jérôme Rothen, Randal Kolo Muani, originaire de la ville de Seine-Saint-Denis tout comme un certain Kylian Mbappé, serait un excellent choix pour accompagner le capitaine des Bleus au PSG. Le consultant RMC Sport milite pour l’arrivée de l’avant-centre de l’Eintracht Francfort dans la capitale en raison des repères qu’il pourrait y trouver.

"Ils sont capables a priori de mettre 100 millions sur Osimhen ou sur Kane, autant privilégier une piste française"

"Il est international français, il est né en région parisienne, il y a des connexions qui se font forcément avec la tête d’affiche, c’est-à-dire Kylian Mbappé, énumère-t-il ce mardi sur le plateau de Rothen s'enflamme. Il faut faire en sorte que Kolo Muani soit là. S’il a envie, si c’est réciproque, il ne faut pas s’en priver. Si le PSG a les moyens financiers de l’attirer, parce que ça va coûter quand même beaucoup d’argent..."

L'Eintracht Francfort réclame 100 millions d'euros pour son avant-centre, sous contrat jusqu’en 2027. Un prix qui ne devrait pas effrayer le club parisien, d’après Rothen. "Si le PSG est capable de les mettre, il faut les mettre, assure-t-il. Ils sont capables a priori de les mettre sur Victor Osimhen (Naples) ou sur Harry Kane (Tottenham), autant privilégier une piste française, un attaquant français. Tu vas remettre de l’identification au PSG parce que quand tu es né en région parisienne, je ne suis pas certain, surtout cette génération-là, qu’il soit pour l’Olympique de Marseille. Tu es vraiment ancré Paris Saint-Germain. Tout ça fait que, en plus du talent du joueur, moi je vais sur Kolo Muani".

"Je ne suis pas certains qu'ils veuillent continuer avec Ekitike"

Jérôme Rothen profite de son intervention pour juger la saison délicate d’Hugo Ekitike à ce poste, "une grosse déception, une grosse désillusion pour l’investissement", arrivé l’été dernier en provenance de Reims contre 36 millions d’euros sous la forme d’un prêt avec option d’achat. "Même si c’est un jeune joueur, il n’a pas donné satisfaction et je ne suis pas certain qu’ils veuillent continuer avec lui et lui donner une seconde chance, estime-t-il. (...) Il faut accepter de perdre beaucoup et je ne suis pas sûr que le PSG, même s’il est riche, ait envie d’en perdre beaucoup sur cette affaire-là".