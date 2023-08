PSG: Daniel Riolo souligne "le vent de fraîcheur" qui souffle sur le club de la capitale

Daniel Riolo veut croire que cette saison 2023-2024 sera celle du renouveau pour le Paris Saint-Germain, sous l’égide de son nouvel entraîneur, Luis Enrique. Il s'en est expliqué dans l'After Foot, ce lundi soir, sur RMC.

Luis Enrique est venu, il a vu… et il a convaincu Daniel Riolo. S’il a pris soin de préciser en préambule de son intervention dans l’After qu’il ne voulait surtout "pas s’emballer", Riolo a tout de même "envie d’être plus positif" que l’année précédente, quand, à la même époque de la saison, le PSG infligeait pourtant un terrifiant 7-1 au Losc, sous les ordres de l’ancien coach des Dogues, Christophe Galtier.

"Pourquoi je suis beaucoup plus positif cette année ? Parce qu’il y a un vent de fraîcheur qu’on attendait depuis très longtemps, a souligné Daniel Riolo lundi soir, sur RMC. Ce club était englué dans une espèce d’ambiance un peu mortifère, avec des joueurs qui avaient des statuts. N’oublions pas que la deuxième partie de saison post-Coupe du monde a quand même probablement été l’une des pires qu’on ait vécu depuis dix ans au Paris Saint-Germain, avec des joueurs qui n’avaient plus du tout envie d’être là. Ce vent de fraîcheur, c’est ça qu’il faut mettre en avant selon moi."

Riolo: "Le PSG n'aura plus honte"

Daniel Riolo s’est laissé convaincre par l’état d’esprit affiché par les Parisiens lors de leurs trois premiers matches de la saison, et la cohésion d’équipe que le coach est parvenu à façonner en un temps record, avec des principes de jeu très clairs, adoptés et appliqués la lettre par les joueurs, qui donnent l’impression de prendre du plaisir à évoluer ensemble sur le terrain.

"On découvre de nouveaux joueurs, il y a un emballement à découvrir la fraîcheur de Warren Zaïre-Emery, à voir Vitinha jouer à ce niveau. Il a peut-être des choses en lui qu’on n’avait pas encore entrevues. On découvre Ugarte, on ne connaissait pas ce joueur. Ruiz et Soler vont entrer dans la rotation, il n’y aura pas de problème. Peu importe ce qu’il se passera, l’esprit sera bon." Risée de l’Europe ces dernières saisons pour ces éliminations embarrassantes en Ligue des champions, au terme de scénarios catastrophe (Barça, Manchester United, Real Madrid…), le PSG n’aura plus honte, veut croire Daniel Riolo.

"Quand tu perdras, avec ce nouveau souffle, tu perdras sans avoir honte. Ce qui fait mal au PSG depuis des années, c’est la honte, c’est d’être risible aux yeux de l’Europe entière. Rien ne dit que le PSG ira plus loin que d’habitude en Ligue des champions. Mais cette année, ce dont je suis sûr, et là je peux carrément m’avancer avant le mois de mars: s'il perd comme d’habitude au mois de mars, il perdra parce qu’il jouera une équipe qui est plus forte, s’est risqué à prédire Daniel Riolo. Et il perdra en donnant absolument tout ce qu’il est possible de donner. Ce qui n’a pas été le cas des dernières années où le PSG a très souvent été ridicule au mois de mars, en manque d’envie, de cohésion, et ne sachant pas quoi faire sur le terrain."