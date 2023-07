PSG: David Trezeguet tacle la France qui "n’a jamais compris Messi"

Interrogé vendredi par ESPN, l’ancien avant-centre de l’équipe de France David Trezeguet (45 ans) a regretté le traitement du public français à l’égard de l’ancienne star du PSG Lionel Messi.

Paris est déjà loin pour Lionel Messi. Arrivée à Miami, la star argentine s’est récemment désabonnée des comptes Instagram du PSG. Le champion du monde ne s’en cache pas, il garde pas un bon souvenir de ses deux années passées dans la Capitale. Entre des rapports très froids voire inexistants avec les supporters du PSG, des prestations et des résultats décevants, notamment en Ligue des champions et une implication en mode service minimum, le courant n’est finalement jamais passé entre la Pulga et Paris.

Observateur attentif de sa carrière, David Trezeguet (45 ans), le plus Argentin des joueurs français, estime que le public français, et en particulier les fans parisiens qui n’ont pas épargné le septuple Ballon d’or, ont été trop sévères avec lui. "Je pense que la France n’a jamais compris Lionel Messi", a déclaré vendredi l’ancien joueur de River Plate et des Newell’s Old Boys au micro de ESPN Argentina. Pour l’ancienne idole de la Juventus, Lionel Messi a permis à la Ligue 1 de se faire davantage connaître et d’élever son niveau en terme de "foot, d’image et de prestige" par rapport à d’autres ligues comme les championnats anglais, espagnol, italien et allemand.

"Les conditions étaient réunies pour que Leo continue"

L’ancien buteur des Bleus (71 sélections -34 buts) va plus loin en ajoutant : "La France n’a jamais apprécié le talent de Messi. Après ce qu’il s’est passé, ils doivent être très contrariés qu’il n’ait pas continué au PSG. Rarement la France a eu un joueur de ce niveau dans son championnat. Les conditions étaient réunies pour que Léo continue. Mais les critiques étaient dures." David Trezeguet cite les anciens joueurs devenus consultants mais épargne ses partenaires de France 98. Il cite Thierry Henry, Christophe Dugarry et Bixente Lizarazu qui "ont défendu Messi."

Pas tendre avec le public français, le champion du monde (1998) et d’Europe (2000) ne l’est pas non plus avec le PSG, à qui il reproche sa politique de stars. "Son est la Ligue des champions mais elle ne se gagne pas qu’avec des noms", conclut-il.