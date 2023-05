PSG: de la légèreté à l'entraînement en pleine polémique Messi, vers un retour à une défense à trois contre Troyes

Alors que Lionel Messi a présenté ses excuses officielles ce vendredi, après son voyage non autorisé en Arabie saoudite, les joueurs du PSG se sont entraînés dans une ambiance plutôt légère ces derniers jours. Sur le terrain, Christophe Galtier pourrait revenir à un schéma défensif à trois axiaux, en raison des nombreux absents.

Il y avait de la légèreté à l'entraînement du PSG ces deux derniers jours, malgré la polémique autour du voyage non autorisé de Lionel Messi en Arabie saoudite, qui a fait les gros titres. En conférence de presse ce vendredi, à deux jours du déplacement à Troyes pour la 34e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a d'ailleurs évoqué un "décalage" entre la vie du vestiaire et "ce qui est dit dans les médias", laissant entendre que le groupe vit bien. Même si, dans les faits, tout n'a pas toujours été idyllique.

Galtier parle d'un "décalage" entre la vie du vestiaire et les échos médiatiques

"Il y a un décalage entre ce que vous pouvez écrire et ce que l'on vit au quotidien, a décrit le coach parisien. On ne vit pas une période agréable, mais il y a un objectif à atteindre et on travaille pour cela. J'ai vu la réaction de mon groupe après la défaite contre Lorient, on est tous concentrés. Il y a un titre à aller chercher, on doit garder nos points d'avance. C'est une saison très singulière, pas qu'en Ligue 1. La réalité du vestiaire me montre que les joueurs veulent aller chercher le titre."

Le titre passe par une remobilisation pour les derniers matchs de la saison. Cela commence par un déplacement à Troyes, qui joue sa survie en Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier pourrait repasser à un schéma défensif à trois axiaux pour compenser les absences. Achraf Hakimi est suspendu, Nuno Mendes est forfait jusqu'à la fin de la saison, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele sont aussi absents. Titulaire depuis cinq matchs, Carlos Soler n'est pas sûr de débuter. Warren Zaïre-Emery pourrait lui démarrer dans un rôle qui reste à déterminer, notamment si Timothée Pembele est lui aussi trop court.