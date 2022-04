PSG: de nombreux absents contre Lorient mais Ramos de retour

Plus de deux mois après son dernier match, Sergio Ramos effectue son retour dans le groupe du PSG pour affronter Lorient ce dimanche (20h45) en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Il y a malgré tout plusieurs absents.

C’est presque un événement. Remis de sa lésion au mollet, Sergio Ramos fait partie des vingt-deux joueurs convoqués par Mauricio Pochettino pour affronter Lorient ce dimanche (20h45) en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Il pourrait donc disputer son sixième match de la saison, le cinquième en championnat et le premier depuis la victoire contre Reims (4-0) le 23 janvier.

Ce soir-là, l’Espagnol avait marqué son premier but avec le PSG et semblait enfin lancé. Sa belle prestation avait redonné espoir aux supporters et relancé l'idée d'une possible concurrence à venir avec Presnel Kimpembe. C’était avant de se re-blesser. Gêné par des pépins physiques à répétition depuis son arrivée l’été dernier, l’ancien capitaine du Real Madrid n’a pas encore répondu aux attentes. Son envie n’a toutefois pas changé.

Comme expliqué par RMC Sport, celui qui est sous contrat jusqu’en 2023 compte bien rester dans la capitale la saison prochaine et prouver qu’il est encore capable de gagner des titres à 36 ans. Selon nos informations, les dirigeants parisiens ont prévu de s’entretenir avec lui. L’idée n'est pas de la faire partir, mais d'être à son écoute pour voir comment il se sent. Il sera ensuite temps de prendre une décision commune.

Navas, Verratti et Di Maria absents

Si Ramos sera là contre Lorient, plusieurs joueurs manquent à l'appel. Keylor Navas, victime d’une lésion musculaire des adducteurs, fait partie des absents. Tout comme Marco Verratti. Selon le point médical du PSG, l'Italien a repris la course après une lésion des ischio-jambiers et son retour à l’entraînement avec l’équipe est envisagé en milieu de semaine prochaine. Angel Di Maria, lui, souffre d'un problème musculaire. Un nouveau point sera fait dans les prochains jours.

Juan Bernat (mollet gauche), Layvin Kurzawa (lombalgie), Ander Herrera (lésion musculaire aux ischio-jambiers gauches), Abdou Diallo (lésion du long adducteur gauche), Julian Draxler (lésion méniscale du genou droit), Ismaël Gharbi (entorse de la cheville gauche) et le jeune gardien Lucas Lavallée (entorse acromio-claviculaire de l’épaule droite) pointent également à l'infirmerie.