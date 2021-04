PSG: de nombreux absents pour Saint-Etienne, dont Navas

Le PSG recevra Saint-Etienne ce dimanche (13h) pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. La formation parisienne dénombre huit absents, dont Keylor Navas et Abdou Diallo, tous les deux blessés. Neymar, Leandro Paredes et Idrissa Gueye sont eux suspendus pour ce rendez-vous.

Cinq jours après sa qualification pour les demi-finales de Ligue des champions face au Bayern, le PSG va retrouver la scène nationale. Mauricio Pochettino devra composer avec plusieurs absents pour la réception de Saint-Etienne dimanche (13h), pour une affiche comptant pour la 33e journée de Ligue 1.

Des douleurs à l'épaule pour Navas

Neymar, Leandro Paredes et Idrissa Gueye, tous les trois titulaires mardi lors de la défaite face au Bayern Munich (1-0 mais qualification pour le dernier carré), seront suspendus pour ce match face aux Verts. Keylor Navas, une nouvelle fois à un très bon niveau face aux Bavarois, ne sera pas non plus sur le terrain en raison de douleurs à l'épaule.

Titulaire face au Bayern Munich, Abdou Diallo sera lui aussi absent et reprendra l'entraînement en fin de semaine, touché au mollet face à la formation munichoise. Capitaine du PSG, Marquinhos reprendra l'entraînement en fin de semaine prochaine et soigne toujours sa blessure. Le Brésilien a été victime d'une lésion à l'adducteur droit. Alexandre Letellier et Juan Bernat ne sont pas encore disponibles non plus.

En cas de victoire face à l'ASSE au Parc des Princes, le PSG reviendrait à un point du LOSC, actuel leader mais tenu en échec par Montpellier (1-1) ce vendredi. Il faudra ensuite, pour l'équipe parisienne, penser à la Coupe de France, avec un quart de finale à jouer ce mercredi face à Rennes. Puis une dernière affiche, en déplacement à Metz en Ligue 1, avant la demi-finale aller de Ligue des champions le 28 avril prochain, au Parc des Princes, face à Manchester City.