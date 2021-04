PSG: "On doit utiliser le match du Bayern comme un socle pour continuer", lance Dagba

Titulaire à l’aller comme au retour en quart de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, Colin Dagba s’est relancé avec le PSG. Au micro du club, le latéral droit parisien est revenu sur la qualification des siens et le soutien indéfectible des supporters.

Titulaire surprise à l’Allianz Arena lors du premier acte face au Bayern en l’absence d’Alessandro Florenzi, Colin Dagba a été reconduit par Mauricio Pochettino pour disputer le quart de finale retour de Ligue des champions avec le PSG. Auteur d’une prestation solide, le latéral droit s’est relancé.

Au sortir de la qualification des siens pour le dernier carré de la compétition, le latéral parisien est revenu, au micro du PSG, sur les dessous de ce match face au Bayern mardi (défaite 1-0) et notamment sur les émotions qui traversées, à quelques heures du coup d’envoi, avec les supporters qui sont venus donner le ton au départ du bus.

"Moi, déjà, avant le match, j'étais très excité à l'idée de jouer ce genre de rencontre. Plus jeune, devant ma télé, j'avais envie de disputer ces matchs. Après, ce qui m’a marqué avant le match, c'est lorsqu'on est partis de l'hôtel, raconte Colin Dagba. Tous les supporters qui prenaient leur maillot sur le coeur, et je me suis dit 'ce soir, on va le faire pour eux'. On est obligés de le faire pour les rendre fiers parce qu'ils sont là pour nous, ils sont peut-être sortis vite du travail pour venir nous encourager. On s'est tous déchirés pour eux sur le terrain."

Artisan du succès parisien en ayant bien su contenir les offensives de Kingsley Coman sur son côté droit, Colin Dagba a aussi mis en valeur le collectif, soulignant les replis défensifs effectués par le trio d’attaque: "Je pense que tout le monde a tout donné. On l'a bien vu, même Kylian quand on voit la grosse course qu’il a fait, Ney qui venait fermer, Angel qui venait m'aider. Tous les attaquants ont défendu pour nous. On a tous sorti nos tripes sur le terrain. Ça s'est vu et on l'a tous fait pour la ville, pour les supporters."

"Ce sont des matchs comme ça, qui doivent être notre référence"

Si le PSG affrontera Manchester City en demi-finale, Colin Dagba estime que ce match doit servir aux Parisiens pour continuer à avancer de la sorte. Après avoir éliminé deux grands clubs historiques avec le FC Barcelone et le Bayern Munich, les Parisiens ont toutes les cartes en main pour continuer leur parcours du combattant mais devront aussi gérer la fin de championnat qui s’annonce très disputée.

"Je pense qu’on doit utiliser le match du Bayern comme un socle pour continuer à faire ce genre de match, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France, poursuit-il. On doit garder ce niveau de concentration, ce niveau de détermination, tout donner pour aller chercher toutes les victoires possibles, et chercher ce titre de champion. Et je pense que ce sont des matches comme ça, qui doivent être notre référence."