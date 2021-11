PSG: Di Maria espère rester la saison prochaine

Dans un entretien accordé à Rothen s'enflamme ce vendredi sur RMC, Angel Di Maria a fait le point sur son avenir. L'Argentin sera en fin de contrat l'été prochain, mais il dispose d'une année supplémentaire en option et espère bien rester au PSG.

Bientôt 300 matchs joués, le statut de meilleur passeur du club et une kyrielle de trophées décrochés. Arrivé à l’été 2015 en provenance de Manchester United, pour un peu plus de 60 millions d’euros, Angel Di Maria est aujourd’hui une légende du PSG.

"Oui c’est vrai. J’ai conscience de ce que j’ai fait ici, de la quantité de titres que l’on a remportés, a-t-il expliqué ce vendredi dans un entretien exceptionnel diffusé dans l’émission Rothen s’enflamme. J’ai une affection particulière pour le club et la ville. Depuis le début je me sens ici comme à la maison. Les gens sont tellement gentils au club et en dehors que je ne peux ressentir quelque chose de négatif. Tout est favorable, impeccable et je suis très heureux."

Il souhaite "sortir par la grande porte"

Tellement heureux qu’il se verrait bien poursuivre encore un peu son aventure dans la capitale. En mars dernier, il avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2022, avec une autre année en option. Pour RMC, il a accepté de faire le point sur son avenir. Discute-t-il avec les dirigeants parisiens autour d’une éventuelle prolongation ?

"J’ai une année supplémentaire en option si les deux parties sont d’accord, a-t-il répondu. De mon côté ça se joue avec mon âge (33 ans), mon objectif c’est de sortir par la grande porte, heureux, content. Je suis déjà parti du Real en mauvais termes malgré la victoire en Ligue des champions, de Manchester c’était pareil. Si je dois retourner dans le football argentin j’espère partir par la grande porte d’un grand club comme le PSG." Pourrait-il partir cet été après avoir gagné un joli titre ? "J’espère surtout avoir un an supplémentaire", a-t-il confié avec le sourire.

"C’est un club très grand le PSG. Quand j’ai signé je savais que je resterai longtemps ici et que je le voulais. Chaque année on a essayer de progresser, d’atteindre les ambitions du club. Le club a toujours recruté des joueurs importants. Le but c’est de se battre pour gagner la Champion's. C’est pour ça que j’ai toujours voulu rester ici. Ce n’est pas facile dans le foot de rester sept ans dans le même club car on a parfois besoin de changement. Mais moi je me suis toujours bien senti ici, ma famille aussi donc c’est le plus important", a ajouté "El Fideo".