PSG: c'est officiel, Di Maria prolonge d'un an

Comme annoncé jeudi par RMC Sport, Angel Di Maria (33 ans) a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022. Le club de la capitale a officialisé la nouvelle ce vendredi.

L'histoire va se poursuivre. Arrivé au Paris Saint-Germain en août 2015 en provenance de Manchester United, Angel Di Maria (33 ans) était lié au club de la capitale jusqu'en juin 2021. Etait, puisque l'ailier argentin vient de prolonger son contrat jusqu'en juin 2022. L'annonce a été faite ce vendredi. Une deuxième année est en option.

Jeudi, RMC Sport faisait état d'un accord total entre le joueur et le PSG pour une prolongation. "On va voir dans les prochains jours pour arriver à la signature, pour tout clôturer, glissait Leonardo dans la foulée, dans l'émission Top of the Foot. Le contrat est fait, mais ce n’est pas signé aujourd’hui (hier)." Cette fois, le coup de stylo a été mis.

Bientôt le meilleur passeur de l'histoire du club?

En près de six ans à Paris, Di Maria a fait 248 apparitions sous le maillot du PSG, pour 87 buts et 99 passes décisives, ce qui fait de lui le deuxième meilleur passeur de l'histoire du club, derrière Safet Susic (103 passes). Un record qu'il pourrait bientôt récupérer.

Le PSG, qui a entamé des discussions avec Julian Draxler, va désormais se concentrer sur les dossiers Neymar et Mbappé, sous contrat jusqu'en juin 2022. Si une prolongation du Brésilien est en bonne voie, la situation du Français est plus floue.

Jeudi, le directeur sportif Leonardo avait évoqué le cas du champion du monde. "On parle, on avance, et je pense qu’on va arriver à une conclusion, ou du moins à une idée claire de la position de chacun pour le futur, disait-il. (...) Ce n’est pas une histoire d’être inquiet ou non. Mbappé, aujourd’hui, est sous contrat avec le PSG, c’est le seul fait valable. Il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022. Il reste quinze mois, quand même. La seule chose qui compte, c’est l’envie de parler d’une prolongation. (…) Aujourd’hui, il n’y a pas d’inquiétude."