PSG: Di Maria pointe l'importance donnée à Mbappé par rapport à Messi

Angel Di Maria, dans un entretien à la télévision argentine, a souligné les responsabilités données par le PSG à Kylian Mbappé, sans manquer de souligner que Lionel Messi reste le "meilleur joueur de l'histoire".

Dans une interview dévoilée vendredi par ESPN, Angel Di Maria a été interrogé sur le pouvoir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. L'ailier argentin de 35 ans, qui a quitté le club de la capitale au terme de son contrat l'été dernier, constate que son ancien coéquipier était devenu le patron de l'équipe. Mais il ne manque pas de souligner que cela s'est fait au détriment de son compatriote Lionel Messi, qu'il continue de considérer comme le meilleur joueur du monde.

"Ils ont donné tout ce pouvoir à Mbappé en ayant le meilleur joueur de l'histoire à côté de lui"

"Ils lui ont donné toute la responsabilité. Ils l'ont fait rester alors qu'il pouvait partir et ils lui ont donné cette responsabilité importante pour que ce soit lui et personne d'autre, confie Angel Di Maria. Mais bon, ils ont donné tout ce pouvoir à Mbappé en ayant le meilleur joueur de l'histoire à côté de lui. C'est difficile de contrer tout ça, ils lui ont donné cette force parce qu'il est Français, qu'il vient de là et qu'il a gagné une Coupe du monde. Il a une grande carrière devant lui. Mais à part ça, quand j'étais là, c'était un bon garçon. Je pense qu'il n'a pas changé".

Angel Di Maria a aussi jugé dans cet entretien que Kylian Mbappé avait été le meilleur joueur non-Argentin de la Coupe du monde 2022 au Qatar: "Il n'y a aucun autre joueur qui a fait une telle différence dans la Coupe du monde, à part Messi".

Sur le même sujet France-Argentine: Martinez présente des demi-excuses à Mbappé et s’explique enfin sur ses célébrations obscènes

Angel Di Maria est sous contrat jusqu'en juin avec la Juventus. Son bilan après 19 matchs se chiffre à trois buts et six passes décisives toutes compétitions confondues. Au PSG, "El Fideo" a disputé 295 matchs (93 buts, 119 passes décisives), dont 151 avec Kylian Mbappé.