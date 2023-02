Cambriolage d'Angel Di Maria: des peines jusqu'à 4 ans de prison

Angel Di Maria fait partie des nombreux joueurs ayant été victimes d'un cambriolage durant leur carrière au plus haut niveau. Trois des quatre personnes impliquées dans celui qui avait visé sa résidence en 2021 ont été condamnées mercredi, avec des peines allant entre six mois de prison avec sursis et quatre ans de prison ferme.

Deux hommes ont été condamnés mercredi à trois et quatre ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Nanterre pour le cambriolage du domicile de l'ex-joueur du Paris SG, Angel Di Maria, en mars 2021.

Deux femmes et deux hommes comparaissaient depuis mardi devant ce tribunal pour "vol en bande organisée" pour ce cambriolage de la maison du joueur, à Neuilly-sur-Seine, une commune cossue de la banlieue ouest de Paris. Le vol avait eu lieu dans la soirée du 14 mars 2021, alors que le footballeur jouait avec le PSG un match de Ligue 1 contre Nantes au Parc des Princes. Le tribunal a relaxé une des deux femmes et a condamné à six mois de prison avec sursis la deuxième pour avoir aidé et hébergé les deux premiers. Les quatre prévenus comparaissaient aussi pour "association de malfaiteurs criminelle".

Une quarantaine de montres de luxe, des bijoux, du numéraire rangés dans un coffre-fort installé dans un dressing avaient été volés, pour un préjudice estimé à environ 500.000 euros. Selon l'enquête, au moins un cambrioleur s'est introduit dans le domicile d'Angel Di Maria, par une terrasse du troisième étage, sans trace d'effraction.

La compagne et les deux enfants du joueur étaient présents mais n'ont pas croisé le cambrioleur. Le bornage de plusieurs lignes téléphoniques, la présence de véhicules identiques, plusieurs jours précédant les faits, repérée grâce aux images de vidéosurveillance, ont établi que ce cambriolage avait été préparé par les malfaiteurs, qui connaissaient bien les lieux. "Angel Di Maria souhaitait comprendre ce qui s'était passé pour éviter que ce type d'intrusions se reproduise mais espérait aussi récupérer des bijoux à forte valeur sentimentale", a indiqué l'avocate du joueur Clémence Witt.

Les joueurs de football, cible régulières de cambriolages

Selon l'avocate, ce vol a entraîné un "préjudice moral particulier" car il "s'inscrit dans un contexte de cambriolages systématiques de joueurs de foot internationaux lorsqu'ils sont sur le terrain", générant une "inquiétude constante, celle d'être, avec sa famille, une cible."

Reda B. est également jugé pour une tentative de "vol en bande organisée" à Saint-Cloud, une autre commune aisée située à l'ouest de Paris, chez un autre ancien du club, Julian Draxler, entre fin février et début mars 2021. Le même jour que le vol chez Angel Di Maria, pendant le même match, un autre cambriolage avait été commis au domicile de la famille du capitaine brésilien du PSG, Marquinhos, à Chatou, également dans l'ouest de Paris.

Dans cette affaire, deux hommes ont été condamnés en janvier à Versailles, l'un à sept ans de prison avec maintien en détention, l'autre à cinq ans de prison dont trois assortis de sursis probatoire. Un troisième homme a été relaxé.