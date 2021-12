PSG: Diane Leyre, Miss France et vraie fan parisienne

Diane Leyre a remporté samedi l’élection de Miss France 2022 et offert un premier titre à la région Ile-de-France depuis 1997. Un succès qui pourrait même l’amener jusqu’à la pelouse du Parc des Princes pour un match du match du PSG, son club de cœur.

A l’heure où le PSG rêve encore de remporter son premier titre en Ligue des champions, la région Ile-de-France a mis fin à 25 ans de disette dans une autre compétition de prestige. Samedi soir, Diane Leyre est devenue "à jamais et pour l’éternité" Miss France 2022. Un succès qu’elle doit peut-être aussi un peu à un coup de pouce du PSG, son club de cœur, qui a été jusqu’à publier un message de soutien sur les réseaux sociaux avant l’élection.

Si la jeune Parisienne de 25 ans n’avait pas remporté le titre samedi soir, elle aurait même dû assister à la victoire des hommes de Mauricio Pochettino contre Monaco (2-0) lors de la 18e journée ce dimanche selon les éléments rapportés par le journal Le Parisien.

"Le PSG, c’est vraiment son équipe"

Fan du PSG, Diane Leyre a même quasiment "harcelé" le service communication du club francilien pour bénéficier d’un petit coup de pouce avant l’élection de Miss France.

Une demande logique pour la représentante de la région Ile-de-France selon les dires de sa maman. Fervente supportrice du club de la capitale, elle comptait vraiment sur cette aide du PSG avant sa grande soirée.

"Elle adore le PSG, explique ainsi sa maman Sabine pour le quotidien. Elle n’a pas demandé ce tweet juste de façon opportuniste, c’est vraiment son équipe."

La preuve qu’elle aime Paris, c’est que Diane Leyre n’a pas attendue d’être Miss France pour se rendre au Parc des Princes pour voir un match des Parisiens. Si elle a finalement décliné l’invitation de son frère pour PSG-Monaco, la jeune femme a récemment assisté au duel en Ligue des champions face à Manchester City, le 28 septembre. Ce soir-là Paris l’a emporté face aux Anglais (2-0), avec notamment le premier but de Lionel Messi sous ses nouvelles couleurs.

"Si on a bien un sentiment identitaire en Île-de-France, c’est le PSG, analyse même Diane Leyre. Alors, je me suis débattu pour trouver un contact et il a eu la gentillesse de m’accorder effectivement ce beau message sur Twitter. Et cela m’a sûrement porté chance."

Et la nouvelle Miss France de s’imaginer un petit message de Kylian Mbappé: "Cela me ferait plaisir, nous n’avons qu’un an de différence." Désormais promise à la fameuse corbeille du Parc des Princes, Diane Leyre pourrait bientôt être invitée à un match du PSG et repartir avec un maillot à son nom. Qui sait, elle pourrait même donner le coup d’envoi d’une rencontre. Une sorte de rêve éveillé pour cette inconditionnelle du club francilien.