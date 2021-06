PSG: Digne révèle pourquoi cela n'a pas fonctionné avec Blanc

Sélectionné pour disputer l'Euro avec l'équipe de France, Lucas Digne a confié ce mardi au journal L'Equipe l'une des raisons de son échec au PSG entre 2013 et 2016. Le latéral gauche des Bleus et d'Everton reconnait ne pas avoir eu une bonne relation avec son entraîneur Laurent Blanc.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs français au poste de latéral gauche après ses débuts à Lille, Lucas Digne a mis quelques années avant de confirmer. Désormais bien installé à Everton et convoqué par Didier Deschamps pour l'Euro (11 juin-11 juillet), le défenseur de 27 ans est revenu ce mardi sur son échec au PSG entre 2013 et 2016.

Un passage compliqué qui s'explique un peu par sa relation avec Laurent Blanc, alors en poste à Paris, que le joueur des Toffees ne cite pas quand on l'interroge sur les entraîneurs marquants de sa carrière.

"Ah oui, Laurent Blanc, c'est vrai. Ses entraînements étaient entre guillemets classiques, a expliqué Lucas Digne lors d'un entretien accordé au journal L'Equipe. Après, humainement je n'ai pas eu d'atomes crochus avec lui et voilà, c'est comme ça."

Digne: "Au PSG, j'étais plus proche de Gasset"

Tout jeune défenseur au moment de son aventure avec le club francilien, Lucas Digne s'y est retrouvé en concurrence avec l'expérimenté Maxwell et n'a que trop rarement réussi à prendre l'ascendant sur le Brésilien dans la hiérarchie des latéraux. Son manque de communication avec Laurent Blanc a peut-être aussi eu son importance.

"Je vous ai cité les entraîneurs qui m'ont le plus marqué. Au PSG, j'étais plus proche de Jean-Louis Gasset, qui parlait beaucoup avec les joueurs, a encore indiqué l'international tricolore aux 37 sélections. C'était un mode de fonctionnement. Laurent Blanc, c'était plus l'oeil. Il échangeait un peu moins et c'était comme ça avec tout le monde, pas uniquement avec moi."

Malgré une relation loin d'être optimale, Lucas Digne a quand même bien amélioré son palmarès lors de ses deux saisons complètes sous les ordres de Laurent Blanc. Le latéral y a ainsi gagné ses deux premiers titres en Ligue 1 (2014 et 2015) avant de rejoindre l'AS Rome en prêt pendant la saison 2015-2016 puis le Barça lors du mercato d'été en 2016.