PSG: Donnarumma met la pression à ses dirigeants sur la gestion des gardiens

Gianluigi Donnarumma, comme Keylor Navas il y a quelques jours, estime que les "choses doivent changer" la saison prochaine au PSG dans la gestion des gardiens. Le portier italien assure cependant qu’il ne devrait pas quitter le club de la capitale.

La question de la gestion des gardiens continue d’agiter le Paris Saint-Germain. Après les récentes sorties de Keylor Navas puis de Mauricio Pochettino sur ce sujet, c’est au tour de Gianluigi Donnarumma de prendre la parole pour évoquer sa cohabitation avec le portier costaricain. Dans un entretien accordé à Sky Sport, l’ancien joueur de l’AC Milan a considéré qu’il fallait du changement.

"Avec Navas, j'ai un excellent rapport mais, comme il l'a aussi dit, cela n'a pas été facile à vivre, ni pour lui, ni pour moi. Les choses doivent sûrement changer", a clamé le champion d’Europe 2021 avec la Squadra Azzurra. Interrogé sur sa présence au sein de l'effectif parisien la saison prochaine, l'Italien n’a pas fait de mystère: "Sûrement, oui", a-t-il balayé.

Navas est sur la même longueur d'onde

Mercredi dernier, après la victoire du PSG sur la pelouse d’Angers (3-0, 33e journée de Ligue 1), Navas avait lui aussi envoyé un message très clair sur son avenir. "On va voir ce qu'il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse à Paris, je suis content ici. On va voir ce qu'il se passe, mais il faut que cela change d'une manière ou d'une autre", avait lancé l’ancien gardien du Real Madrid au micro de Canal+.

Quelques minutes plus tard, en conférence de presse, Mauricio Pochettino avait réagi en affirmant qu’il y aurait du changement dans cette cohabitation la saison prochaine: "La saison a été ce qu’elle a été et aucun autre club au monde ne vit la même situation avec ses gardiens. La cohabitation et la concurrence ont été bonnes. Mais l’avenir sera différent." Sur ce point, toutes les parties sont d’accord.

Interrogé par la télévision italienne après le titre du PSG obtenu samedi soir contre Lens (1-1), Leonardo a évoqué cette concurrence entre Navas et Donnarumma. "Le moment venu, nous n’aurons aucun problème à prendre la décision", assurait le directeur sportif du club de la capitale.