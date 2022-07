PSG: Edouard Michut rappelé à l’ordre par Luis Campos

Alors qu’il ne s’est pas présenté à un rendez-vous avec Luis Campos au sujet de son avenir mercredi, Edouard Michut a finalement rencontré le nouveau conseiller sportif du PSG ce jeudi. À l’issue de la réunion, le dirigeant portugais a fait signer au jeune Parisien un rappel à l’ordre.

L’attitude d’Edouard Michut n’a visiblement pas plu à Luis Campos. Après avoir décidé de ne pas se présenter à un premier rendez-vous programmé mercredi au sujet de son avenir, le jeune Parisien (19 ans) a vu le conseiller sportif du PSG ce jeudi en fin d’après-midi au Camp des Loges. Au cours d’un échange très animé de moins de dix minutes, Luis Campos a reproché au milieu de terrain son comportement. À l’issue de la réunion, Luis Campos a fait signer à Edouard Michut un rappel à l’ordre.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct

Edouard Michut a pu faire part des raisons de son mécontentement. Le Titi parisien est en colère contre le club après avoir appris le changement de sa date de reprise du 4 au 6 juillet seulement une semaine avant le retour du groupe parisien. Il est le seul joueur qui s’entraînait avec le groupe professionnel quotidiennement la saison dernière dans ce cas.

Il est sous contrat jusqu'en 2025

"Edouard Michut est très attaché au Paris Saint-Germain. Luis Campos connaît les raisons de sa non venue, je n’ai rien de plus à dire", indiquait à RMC Sport Philippe Lamboley, son agent, juste après le rendez-vous manqué de ce mercredi. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Michut a joué six rencontres en Ligue 1 cette saison avec le club de la Capitale.