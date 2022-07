PSG: Michut ne s’est pas présenté au rendez-vous prévu avec Campos pour son avenir

Le jeune milieu de terrain du PSG, Edouard Michut, a manqué un rendez-vous avec Luis Campos au sujet de son avenir, ce mercredi. La raison n’est pas connue.

Edouard Michut a manqué un rendez-vous avec le nouveau conseiller sportif du Paris Saint-Germain. Selon nos informations, le jeune milieu de terrain parisien (19 ans) ne s’est pas présenté à une réunion prévue avec Luis Campos ce mercredi après-midi pour faire le point sur son avenir.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct

"Luis Campos connaît les raisons de sa non venue", explique son agent

La raison n’est pas connue. "Edouard Michut est très attaché au Paris Saint-Germain. Luis Campos connaît les raisons de sa non venue, je n’ai rien de plus à dire", a indiqué à RMC Sport Philippe Lamboley, son agent. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Michut a joué six rencontres en Ligue 1 cette saison avec le club de la capitale.

En début de semaine, le PSG a par ailleurs annoncé avoir verrouillé Ayman Kari, un autre des ses grands espoirs. Le jeune milieu de terrain de 17 ans a signé son premier contrat professionnel avec Paris et est désormais lié au club francilien jusqu’en juin 2024.

Avant Kari, c'est une autre pépite du centre de formation parisien qui est passée pro en mai: Ismaël Gharbi, 18 ans, s'est engagé jusqu'en 2025 après avoir disputé quatre matchs la saison dernière avec l'équipe première.