PSG: entre joie et déception, toutes ces fois où Messi a joué au Parc

Lionel Messi devrait jouer dimanche son premier match au Parc des Princes avec le PSG contre l'OL (20h45), pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. L'Argentin doit garder des souvenirs mitigés de ce stade, où il n'a pas toujours brillé avec Barcelone.

Sauf surprise, Lionel Messi fera sa première apparition au Parc des Princes avec le PSG ce dimanche face à l'OL (20h45), en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Cette fois-ci, le sextuple Ballon d'or y reçoit, mais quand il y a joué avec Barcelone, ce stade ne lui a pas toujours réussi. Souvenirs.

2012 : premier amical, premier but

Lors d'un tournoi amical estival organisé par le club parisien, l'Argentin dispute son premier match au Parc. Et y marque son premier but, un penalty en début de seconde période pour mener 2-0, après l'ouverture du score de... Rafinha, son actuel coéquipier à Paris. Mais il rate ensuite quatre occasions, repoussées par Nicolas Douchez ou ratant le cadre. Les Parisiens reviennent finalement à 2-2, et le club catalan s'impose aux tirs au but.

Lionel Messi et Christophe Jallet en 2012 lors d'un amical PSG-Barcelone. © AFP

2013 : un but et une blessure

Pour ce quart de finale aller de Ligue des champions, c'est en immense favori que le Barça se présente chez l'ambitieux PSG. Et là encore, Messi marque (38e). Une accélération lui permet de déborder la défense par la gauche et d'enchaîner avec un tir croisé du pied gauche qui fait trembler les filets. Mais il sort sur blessure, à la cuisse droite, à la mi-temps. Les Blaugranas se font rejoindre (2-2) dans une fin de match folle. Au retour au Camp Nou, Barcelone parvient à se qualifier aux buts à l'extérieur (1-1), après l'entrée en jeu de la Pulga, toujours diminuée.

2014 : buteur mais battu

Lors de l'édition 2014-2015 de la Ligue des champions, Messi foule une première fois la pelouse du Parc des Princes en septembre, en phase de poules. Et il marque encore, lancé par Neymar et Iniesta (11e). Mais le but du génial argentin s'avère insuffisant pour le Barça, qui est battu (3-2). Cela n'empêchera pas les deux clubs de se qualifier pour la phase finale.

Neymar et Messi en septembre 2014 avec Barcelone © IconSport

2015 : muet mais victorieux

Rebelote en quarts de finale, où le tirage au sort oppose à nouveau les deux clubs. Cette fois, Messi n'arrive pas, pour la première fois, à faire trembler les filets du Parc. Mais il remporte sa première - et unique - victoire en C1 au Parc sous le maillot du Barça (3-1). La Pulga offre notamment une passe décisive à Neymar pour l'ouverture du score, avant de voir son comparse Luis Suarez inscrire un doublé. Les Blaugranas s'imposeront 2-0 au retour, imparables dans leur route vers le titre.

2017 : le barrage Kimpembe

Avant la funeste "remontada" du Camp Nou, l'Argentin vit sa plus mauvaise soirée au Parc des Princes sous le maillot barcelonais, muselé par Presnel Kimpembe, lors de ce 8e de finale aller. Il ne parvient pas à percer la défense parisienne. En atteste son coup franc repoussé par le mur (26e). Les Parisiens semblent assommer les Catalans et leur génie argentin (4-0)... La suite est connue, la légendaire "remontada" (6-1) au retour, que Messi marque de sa patte en inscrivant un penalty (3-0, 50e).

2021 : Navas écœure Messi

Un nouveau huitième de finale de Ligue des champions qui représente cette fois une désillusion pour Messi. Pour ce match retour au Parc, Barcelone arrive mal en point après une lourde défaite (4-1) à domicile. Les Barcelonais poussent, rêvent de redite de la "remontada", mais ils vont se heurter à un Keylor Navas splendide. Menés, après un penalty de Kylian Mbappé (30e), les Barcelonais égalisent d'un joyau en pleine lucarne de leur petit Argentin (37e). Messi a l'occasion de creuser l'écart sur penalty juste avant la mi-temps, mais c'est sans compter sur le gardien du PSG, qui arrête la frappe de l'Argentin. C'est la première fois depuis 2015 que Messi rate un penalty en C1. Les Barcelonais butent ensuite sur Navas, et sont éliminés.

