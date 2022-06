PSG: et maintenant, Mbappé enquille les buts... au foot US avec les Rams

Kylian Mbappé s’est exercé avec brio aux tirs entre les poteaux de Foot US, jeudi lors de sa visite à la franchise des Los Angeles Rams.

Kylian Mbappé (23 ans) poursuit sa tournée des sports US. L’attaquant du PSG a rendu visite à la franchise de Foot US des Los Angeles Rams, vainqueur du dernier SuperBowl, jeudi. Et il a chaussé les crampons pour s’exercer aux tirs au but face aux poteaux sur la pelouse du SoFi Stadium. Avec brio. L’international français s’est montré très à l’aise en enquillant les tirs avec réussite. Il a bénéficié d’une aide de luxe puisque Cooper Kupe, joueur des Rams élu MVP du dernier SuperBowl, lui tenait le ballon.

La star américaine – qui a récemment prolongé son contrat contre un salaire de 76 millions d’euros sur trois ans - s’est aussi essayée au ballon rond avec habileté en enchaînant les jongles. Les deux joueurs ont ensuite échangé leur maillot, Mbappé récupérant celui de la franchise américaine floqué de son numéro 7.

Ce passage chez les Rams est la nouvelle étape du périple américain du champion du monde 2018 pendant ses vacances d’été. Son voyage avait débuté à New York pour accompagner les enfants de son association, IBKM (inspired by Kylian Mbappé) après lequel il s’était confié sur BFMTV. Le joueur a aussi suivi la draft NBA la semaine dernière avant d'assister au match de MLS entre Los Angeles FC et les New York Red Bulls dimanche. Puis, il a reçu une belle ovation à l’occasion de la rencontre de WNBA (championnat de basket féminin) opposant les Las Vegas Aces aux Los Angeles Sparks.

Mbappé enchaîne les visites pour son plaisir mais pas seulement puisqu’il représente aussi les intérêts de sa récente société de production aux Etats-Unis baptisée Zebra Valley et lancée récemment. Il a notamment lié un premier partenariat avec la NBA. L'heure de son retour à Paris approche puisque la reprise est programmée lundi prochain même s'il bénéficiera de quelques jours de repos supplémentaires, comme les autres internationaux ayant conclu leur saison mi-juin.