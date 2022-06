PSG: Mbappé ovationné lors d’un match de WNBA

En vacances aux Etats-Unis avant la reprise de l’entraînement avec le PSG, Kylian Mbappé a reçu une belle ovation de la part des spectateurs de la rencontre de basket féminin entre les Aces de Las Vegas et les Sparks de Los Angeles.

A l’heure où le PSG attend encore le départ de Mauricio Pochettino et l’arrivée de Christophe Galtier, Kylian Mbappé profite de ses derniers jours de vacances outre-Atlantique. Après avoir été l’un des grands animateurs de la Draft NBA, en parallèle d’un partenariat entre l’organisation nord-américaine et sa société de production, le footballeur francilien a également assisté à plusieurs événements sportifs.

Après avoir regardé le match de MLS entre le Los Angeles FC et les Red Bulls de New York, l’attaquant de 23 ans s’est rendu au Crypto.com Arena pour le choc de WNBA entre les Sparks de Los Angeles et les Aces de Las Vegas.

Mbappé starifié malgré la fin du bling-bling à Paris

Kylian Mbappé a été montré sur les écrans de la mythique enceinte californienne pendant la rencontre de basket. L’occasion pour lui de mettre sa célébrité à l’épreuve des Etats-Unis et de recevoir une belle ovation de la part du public présent.

"L’un des meilleurs footballeurs au monde est dans le bâtiment, s’est même enthousiasmé le commentateur du match à la télévision américaine. Kylian Mbappé du PSG. Que c’est cool! Il a emmené avec lui 14 enfants de sa fondation."

Une semaine après la prise de parole détonante du président Nasser al-Khelaïfi annonçant la fin du bling-bling au PSG, force est de constater que Kylian Mbappé ne passe inaperçu nulle part. Même aux Etats-Unis où le soccer reste loin derrière le foot US, la NBA ou encore le hockey et le baseball en matière de popularité.