PSG: Fabregas "triste" pour Messi après son départ du Barça

Le milieu de terrain de l'AS Monaco, Cesc Fabregas, s'est exprimé après l'arrivée de son ancien coéquipier au Barça, Lionel Messi, au PSG. Il s'est notamment dit "triste" pour "La Pulga" après son départ du club catalan.

Formé à la Masia de Barcelone avec Lionel Messi, qui vient de signer au PSG, Cesc Fabregas, le milieu de terrain catalan de l'AS Monaco, est revenu sur l'arrivée dans le championnat de France de son ancien coéquipier, quelques minutes après la qualification des joueurs du Rocher pour les barrages de la Ligue des champions après leur victoire contre le Sparta Prague (3-1).

"Difficile de regarder le Barça sans Leo" pour Fabregas

"C'est mon ami, j'ai parlé avec lui (depuis que Messi est arrivé à Paris, NDLR). D'abord, je suis un peu triste pour lui. Il voulait rester à Barcelone. Je suis de Barcelone et vous savez, c'est difficile maintenant de regarder le Barça sans Leo." "Mais la vie est ainsi", a-t-il poursuivi. "Et je le vois heureux à Paris avec sa famille. C'est un nouveau défi pour lui, qui sera très intéressant. C'est aussi une bonne chose pour la Ligue 1. Le niveau va vraiment augmenter avec lui. Les garçons, ici, me posent beaucoup de questions. Ils sont excités de jouer contre lui, Neymar et Mbappé. C'est incroyable. C'est aussi un challenge pour nous (Monaco, NDLR)."

"Il avait 13 ans quand il est arrivé à Barcelone", s'est remémoré Fabregas. "C'est le joueur qui aime le plus la compétition j'ai vu dans ma vie. Je le connais très bien. Je sais qu'il donnera toujours le meilleur pour Paris et pour lui-même. Quand un nouveau défi se présente à lui, normalement il fait toujours les choses très bien. Mais bien sûr, j'attends de le voir jouer avec Paris avec excitation. Comme j'ai beaucoup d'excitation aussi de pouvoir jouer contre lui et Paris. Encore plus que l'an dernier."

Les retrouvailles entre les deux anciens catalans, sur le terrain, sont prévues le 12 décembre prochain au Parc des Princes.