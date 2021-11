PSG: face aux rumeurs sur son avenir, Pochettino assure que "c'est bon signe"

Face aux rumeurs l'envoyant à Manchester United à moyen terme, Mauricio Pochettino a affirmé ce samedi en conférence de presse qu'il était complètement "concentré" sur le PSG.

Comme les médias anglais martèlent que Manchester United souhaite s'attacher les services de Mauricio Pochettino pour la saison prochaine, un journaliste britannique s'est invité ce samedi à la conférence de presse du Paris Saint-Germain. Il a demandé à l'entraîneur argentin s'il était fier d'être encore populaire outre-Manche depuis la fin de son aventure à Tottenham. L'occasion pour l'intéressé, conforté à son poste par Leonardo, de démentir toute velléité de départ.

"Je suis vraiment concentré sur le PSG. Nous avons l'habitude et l'expérience face aux rumeurs. Que les rumeurs arrivent souvent, c'est bon signe. Cela signifie a priori que nous faisons du bon travail. Mais on est très tranquilles, humbles et on ne veut pas tirer profit avantage de ce genre de choses. On ne crée pas les rumeurs. On se concentre seulement pour essayer de faire le travail voulu au PSG. (...) Le plus important est que les joueurs sont aussi tranquilles, concentrés", a déclaré Mauricio Pochettino.

"Boeuf bourguignon ou rosbif?"

Ce même journaliste britannique, qui avait tout d'abord voulu savoir si Mauricio Pochettino était actuellement heureux (la réponse a été "oui"), lui a ensuite posé une question étonnante: "Quand vous vous reposez et que vous mangez, vous préférez un boeuf bourguignon ou un rosbif?"

Cela a évidemment provoqué des rires dans la salle, et l'amusement de Mauricio Pochettino qui a répondu par une petite pirouette: "Non, le barbecue argentin, toujours!"