L'émotion et la confiance de Ronaldinho: "Le PSG peut bien sûr gagner la Ligue des champions"

Invité d’honneur du PSG pour le match de Ligue des champions contre Leipzig ce mardi, Ronaldinho a profité de son passage au Parc des Princes pour s’exprimer au micro de RMC, en répondant aux questions de Jérôme Rothen. Véritable icône du club francilien lors de son passage entre 2001 et 2003, le Brésilien se sent encore comme chez lui à Paris.

"Pour moi, c’est un plaisir, beaucoup d’émotions. Les gens sont encore très aimables avec moi. A chaque fois que je viens ici, c’est impossible de ne pas le voir (l'amour des fans). C’est l’une des choses les plus belles pour un joueur dans le football."

Ronaldinho: "Une équipe qui donne envie de la voir jouer"

Adulé par les supporters parisiens, Ronaldinho a également pavé la route pour les stars actuelles du PSG. Le champion du monde 2002 est sous le charme des joueurs du club. Selon lui, l’effectif à la disposition de Mauricio Pochettino peut viser le sacre continental en Ligue des champions tout en enthousiasmant le public.

"C’est une très bonne équipe, de très bons joueurs. C’est une équipe qui donne envie de la voir jouer en raison de tous les grands joueurs qui sont là, a encore estimé "Ronnie" sur RMC. Bien sûr que le PSG peut gagner la Ligue des champions avec les joueurs qui sont là. Je pense qu’elle peut faire de très bonnes choses."

Ronaldinho heureux de voir Messi et Neymar à Paris

Séduit par les joueurs qui évoluent actuellement à Paris, Ronaldinho s’est un peu plus avancé sur le duo composé de Lionel Messi et Neymar lors de son passage pour les médias du PSG. Si l’international auriverde est forfait contre Leipzig, le voir jouer reste un plaisir pour son compatriote.

"C’est merveilleux de voir deux amis, deux des plus grands joueurs de l’histoire ensemble dans ce club où j’ai également pu jouer. Ce sont deux numéros 10, c’est encore mieux, a estimé Ronaldinho sur la chaine du PSG. C’est merveilleux de voir ces deux pays être représentés ici. Malheureusement, on ne peut pas avoir deux numéros 10 sur le terrain. Mais je suis très flatté et fier de les voir porter ce maillot d’une équipe où j’ai pu jouer."

