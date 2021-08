PSG: "Finalement, c’est moi qui viens jouer avec lui", Messi encense Verratti

Nouveau joueur du PSG, Lionel Messi a eu droit à la traditionnelle conférence de presse de présentation ce mercredi matin au Stade de France. L’occasion d’évoquer le cas Marco Verratti, longtemps dans le viseur du Barça mais qu’il va finalement retrouver sous le même maillot à Paris.

Le bon mot a tourné sur les réseaux sociaux dès les premières informations sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Depuis que le Barça a tenté des approches pour Marco Verratti à l’été 2016, le club parisien a "piqué" Neymar et Lionel Messi à son homologue catalan. Et envoyé… Lucas Digne faire le chemin inverse. Plutôt gagnant au change.

Au-delà du sourire, la blague dessine un changement dans les forces en présence sur la scène européenne. Confirmé par l’arrivée en grandes pompes de la superstar argentine dans la capitale française. L’homme qui aurait pu jouer avec Verratti sous le maillot blaugrana va donc finalement le faire sous les couleurs du PSG. Où il imagine bien le milieu italien dans la peau de Xavi et/ou Iniesta de ses grandes années au Barça.

"Sans aucun doute, a-t-il répondu à une question sur ce thème lors de sa conférence de presse de présentation ce mercredi matin au Parc des Princes. Marco a démontré que c'est un immense joueur, l'un des meilleurs au monde à son poste. A Barcelone, on l'a beaucoup désiré pendant de nombreuses saisons. On a voulu qu’il vienne. Finalement, c’est à l’envers et c'est moi qui viens jouer avec lui à Paris. C'est un phénomène. Je l’ai aussi rencontré en dehors du terrain et c’est quelqu’un de fantastique."

"Ce n'est pas seulement Marco"

Et surtout pas le seul joueur de très haut niveau dans l’équipe dans laquelle évoluera désormais l’Argentin. "Ce n'est pas seulement Marco, confirme-t-il avec appétit. C’est tout le vestiaire. Il y a les meilleurs du monde à différents postes. L’effectif est incroyable et j'espère que je pourrai aider et amener ma pierre à l'édifice pour atteindre l’objectif tant désiré du PSG et mon objectif personnel." Il porte un nom, assumé par Messi à l’heure de répondre à une autre question sur sa motivation pour tout rafler dans son nouveau club: "On veut gagner la Ligue des champions". S’il la soulève avec Marco Verratti, ce sera bien au PSG et non au Barça.