PSG: Galtier défend Marquinhos et assure n'avoir jamais pensé à lui retirer le brassard

Christophe Galtier a confiance en Marquinhos, son capitaine. Interrogé ce samedi sur les récentes performances en dents de scie du défenseur brésilien, le technicien du PSG a assuré que le joueur de 28 ans était "irréprochable". Autant sur le terrain qu'en dehors.

Passé en conférence de presse à la veille du choc face à l'OL pour un match comptant pour la 8e journée de Ligue 1 (dimanche, 20h45), Christophe Galtier a été interrogé sur un possible changement de capitaine. "En aucun cas, je n'ai pensé à enlever le capitanat à Marqui. Cela fait 10 ans qu'il est au club, c'est un joueur important. Il connaît tout, à la fois du club mais aussi du championnat, a répondu l'entraîneur parisien. Il a cette capacité à pouvoir parler et échanger avec les arbitres quand il y a des situations où les arbitres ont besoin d'échanger."

"Il doit assimiler un nouveau système"

Arrivé à 19 ans en provenance de l'AS Rome, en 2013, Marquinhos fait désormais figure de cadre. "Il est irréprochable, il sait à quel moment il doit parler, intervenir, peut venir me voir pour partager des points de vue, de manière non pas individuelle mais collective. Comment on peut aménager nos temps de récupération, nos semaines. Il est un très bon relais pour mo", a complété Christophe Galtier. Sur le terrain, il y a le capitaine et du monde autour. Il y a l'exemple de Sergio Ramos qui communique très peu en français. Dans le vestiaire, il n'y a pas qu'un capitaine, j'ai plusieurs relais et évidemment que Sergio fait partie de ceux-là comme Kim (Presnel Kimpembe), Marco (Verratti) ou Kylian (Mbappé). Tout le monde participe à la vie du groupe et l'histoire d'un match."

Depuis l'arrivée de Christophe Galtier, le PSG évolue en 3-4-1-2. Marquinhos occupe l'axe de la défense centrale, avec Sergio Ramos à ses côtés et Presnel Kimpembe. En l'absence de l'international français, blessé, Danilo a intégré l'équipe dans un rôle de titulaire.

Le défenseur auriverde a été la cible néanmoins de critiques sur ses performances, lui qui n'a loupé aucun match depuis le début de saison. "Sur ses prestations, je suis surpris de l'analyse et je ne la partage pas totalement. Il doit assimiler un nouveau système, comme d'autres. Il est un élément important, c'est celui qui voit, a le plus souvent le ballon dans les pieds. Il est un très bon relanceur, propre dans le jeu, a estimé Galtier. Sur le fait de l'avoir positionné dans l'axe - car il y avait des débats en début de saison - j'ai toujours privilégié d'avoir de la vitesse sur le défenseur central axial pour pouvoir donner de la couverture à droite ou à gauche."